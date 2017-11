Ducati arropa a Lorenzo: “No respetar una orden es un problema, no hacerlo con una sugerencia no es inconveniente”

Ducati ha salido al paso de las feroces críticas que está recibiendo Jorge Lorenzo en Italia tras obviar las órdenes de equipo que le sugerían dejar pasar a su compañero de equipo Andrea Dovizioso. Y es que en esta sugerencia, que no imposición, está la clave de todo, según afirma el mandamás de la escuadra roja, Gigi Dall’Igna. “Ducati mandó el mensaje a Lorenzo porque desde el box teníamos la sensación de que Dovizioso era más rápido en algunas partes del circuito. Por eso le sugerimos a Jorge que le dejara pasar. No respetar una orden del equipo es un grave problema, no hacerlo con una sugerencia no presenta inconveniente”.

Además de matizar lo que sucedió durante la carrera valenciana, Dall’Igna reconoce que Ducati se equivocó a la hora de pedirle a Lorenzo que dejase pasar a Dovizioso, algo de lo que se dieron cuenta al hablar con los pilotos tras finalizar la prueba. “Pensábamos que con Dovi delante era mejor, algo que tardamos escasos segundos en darnos cuenta de que era un error tras hablar con ambos pilotos al terminar la carrera. Jorge intentaba ayudar a Andrea a llegar al grupo de delante y se acercaba más al objetivo inicial, que era hacer llegar a Dovi al final en el mejor puesto posible y con los gomas en el mejor estado para poder luchar”.

Dando una visión más general sobre Jorge Lorenzo, Dall’Igna afirma que en Ducati no están contentos con el año completado por el piloto balear, si bien se muestra esperanzado de que la mejora vista a lo largo de la segunda parte del mundial tenga su continuidad en 2018. “No podemos estar contentos porque él mismo no lo está. Cambiar una moto como la Yamaha por una Ducati no es tarea fácil, pero ha sido muy positivo el avance que ha tenido en la segunda parte de la temporada donde ha habido alguna opción de victoria. Muestra cómo puede ser el futuro de nuestro camino juntos”. Un camino que tendrá lugar con una moto que no está todavía preparada para las primeras pruebas de cara al año que viene, que se celebran esta misma semana en Cheste.

“Espero unas pruebas positivas. La Ducati del test no es la definitiva de 2018, pero sí está muy avanzada.Trabajaremos duro para el año que viene poder estar de nuevo luchando por el título y a ver si logramos escalar el último peldaño para ser campeones. Seguramente mejorar la rigidez es uno de los aspectos clave para avanzar en la moto del próximo año”, finalizaba Dall’Igna.