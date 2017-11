Jorge Lorenzo se enfrenta a la prensa italiana tras desobedecer las órdenes de equipo de Ducati

Hasta en seis ocasiones Ducati le sugirió a Jorge Lorenzo que dejase pasar a su compañero de equipo Andrea Dovizioso durante el Gran Premio de la Comunidad Valenciana disputado en Cheste. Sin embargo, el balear hizo caso omiso de estos mensajes, manteniéndose por delante de su vecino de box hasta que ambos se fueron al suelo por separado.

Lorenzo justificó esta actitud asegurando que mantenerse por delante era lo mejor para los dos, pues en esta ocasión tenía más ritmo que su compañero, lo que permitía a éste no perder contacto con la cabeza de carrera. “Dovizioso no tenía ritmo en todo el fin de semana. Tenía ya al grupo delantero a siete décimas, y a pesar de recibir mensajes del equipo que me sugerían que dejara pasar a Dovi, sabía que lo mejor para todos, para mí, para Ducati y para Dovizioso, era seguir tirando hasta el final ya que tener mi rueda justo delante le hacía mejorar esa décima o dos que le permitía mejorar su ritmo”.

Esta actitud acabó provocando un fuerte enganchón de Lorenzo con un periodista de La Gazzetta dello Sport, que tildó de “vergonzosa” la actitud del piloto español. Éste, según informa As, se fue directamente a por el plumilla transalpino. “En la rueda de prensa de Dovizioso he oído que era una vergüenza y frases similares. Me gustaría saber si después de escuchar a Dovi decir que yo le he estado ayudando para que él pudiera llegar al grupo de delante has cambiado un poco de opinión o sigues pensando que es una vergüenza, como has dicho tú y tu colega que está a tu lado”.

Ante estas palabras, el periodista no se amilanó, recordándole a Lorenzo que el problema era que había desobedecido las órdenes de sus jefes, a lo que el piloto replicó de nuevo. “Lo primero, tranquilízate que yo estoy hablándote tranquilo. Baja el volumen. Después de haber escuchado a Andrea, tú qué piensas de mi decision de haber seguido tirando. ¿Continúas pensando que es una vergüenza? Has escuchado a Andrea decir que le ha ayudado a ser más fuerte e insistes que he fallado y que es vergonzoso. Si sigues diciendo eso es que no sabes nada de carreras y no te respondo a tu pregunta”.