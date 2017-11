Viñales va con Márquez: “Prefiero que el título se quede en casa”

El mundial de MotoGP se decide este fin de semana en Valencia. Marc Márquez contra Andrea Dovizioso. ¿Quién prefieres que gane? Como cada uno de vosotros, el resto de pilotos del mundial tiene su preferencia, y en el caso de Maverick Viñales, ésta es clara. Quiere que el título se quede en España. “Los dos han hecho un fantastico campeonato y ambos se lo merecen. La pista decidirá y hasta que no cae la última bandera y matemáticamente hay opciones abiertas todo puede suceder. Tengo un enorme respeto por ambos, son grandes pilotos y los dos se merecen el título, aunque prefiero que se quede en casa”, ha asegurado el de Yamaha en As.

Sobre su propia temporada, Viñales asegura que la valora de manera positiva, a pesar de que no ha logrado llegar a la cita final con opciones pese a comenzar el campeonato muy fuerte. “Ha sido un año positivo, no hay que olvidar la primera parte donde hemos estado muy fuertes, dominando en muchas carreras, siendo los más rápidos, haciendo poles… Está claro que hemos pasado por un periodo difícil, pero el resultado final no es malo. Hay que seguir trabajando y aprender de este año para no cometer el siguiente los mismos errores”.

Hablando de errores, ¿qué es lo que ha llevado a Yamaha a bajar tanto de rendimiento con el paso de las carreras? “Es difícil saberlo, si lo hubieramos entendido rápido habríamos solucionado todos los problemas. El cambio de neumático a nuestra moto no le sentó muy bien y también hubo fallos por parte nuestra al no sabernos adaptar bien a la nueva situación de manera veloz. Además ha habido muchos cambios que no han sido muy positivos. En cada carrera llevábamos un chasis nuevo y eso ha confundido mucho el camino a seguir, pero estoy contento porque el equipo lo ha dado todo, el 200%. Como piloto ver que tu equipo se deja la piel como tú lo haces en la pista es reconfortante”.

Al menos, Viñales tiene el consuelo de que va a acabar su primera temporada en Yamaha siendo el piloto mejor clasificado de la marca, batiendo incluso claramente a su experimentado vecino de box, Valentino Rossi. “Era muy importante para mí en mi primer año acabar como la primera Yamaha. Por supuesto el objetivo incial era intentar ser campeón, pero al no lograr éste al menos era fundamental ser la primera Yamaha y estar entre los tres primeros de la general final. La temporada es positiva y he aprendido mucho más esta temporada que en todos los años que he estado compitiendo hasta ahora en el mundial. Me va a servir sobre todo mentalmente”.