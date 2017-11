Dovizioso se pone la piel de cordero: “Hay que ser realista, el título está muy difícil”

La táctica de Ducati para este fin de semana está muy clara. La presión es para Honda y Marc Márquez. Primero fue Jorge Lorenzo el que lo dijo, y ahora es el propio Andrea Dovizioso el que prácticamente da por perdido el título con el objetivo de relajar al de Honda. El italiano es consciente de que necesita prácticamente un milagro para coronarse campeón. Primero, porque ha de ganar en un circuito en el que nunca lo ha logrado y que además no le viene especialmente bien a la Ducati. Y, segundo, porque necesita que Márquez no acabe entre los once primeros.

“Debemos ser realistas. El título está muy difícil, pero la lucha aún está abierta y debo mantenerme concentrado para ganar. Si no puedo ganar, ya lo intentaremos de nuevo el próximo año. Lo importante es haber avanzado tanto con Ducati”, ha afirmado Dovizioso en GPOne.

Teniendo en cuenta la desventaja con la que cuenta Dovizioso, no es de esperar que se vuelva a repetir un episodio similar al vivido en Malasia, donde Jorge Lorenzo cedió una más que segura victoria a su compañero de equipo para que éste llegase vivo a la cita final de Valencia. No obstante, Dovizioso niega la evidencia asegurando que ni siquiera en la carrera de Sepang Ducati dio órdenes de equipo, algo un poco absurdo cuando desde la propia escudería italiana lo han confirmado.

“Afortunadamente en el motociclismo no tenemos radio con el box. Cuando el semáforo se pone rojo todos estamos solos con nostros mismos. Nadie en Ducati me había hablado en Sepang de ninguna orden. Incluso en las últimas vueltas Jorge y yo batimos el récord de la vuelta. No esperaba un Lorenzo tan competitivo, pero estaba tranquilo y listo”.