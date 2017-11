La última sobrada de Casey Stoner: “Habría podido batir a Márquez”

Lleva retirado desde finales de la temporada 2012, pero sigue dando que hablar cada vez que se pone delante de un micrófono. Hablamos de Casey Stoner, que ha dejado la última pincelada de su carácter en el Salón de la Moto de Milán, donde ha comparecido como piloto de pruebas de Ducati junto a sus dos compañeros oficiales, Jorge Lorenzo y Andrea Dovizioso.

La pregunta era clara. ¿Hubiese sido Casey Stoner capaz de ganar el mundial con la Ducati? El ex piloto lo tiene claro. Sería capaz de batir a Marc Márquez de seguir en activo. Para afirmar esto, el bicampeón del mundo de MotoGP se basa en que ya fue capaz de batir a pilotos que a su vez se han impuesto a Márquez en alguna ocasión. “La gente siempre me pregunta si habría podido batir a Márquez y tengo bastantes argumentos para decir que sí. En su día yo gané a Lorenzo, Valentino y Dovizioso y ahora todos ellos le han vencido. Como Dovizioso, creo que yo también habría peleado por el título con Marc”.

A pesar de seguir considerándose a sí mismo como un piloto capaz de pelear por el título más prestigioso del mundo del motociclismo, Stoner no se plantea en ningún momento volver a competir en la máxima categoría. El australiano confiesa a medios italianos que es muy feliz con su vida actual, definiéndose a sí mismo como un jubilado que hace pruebas para Ducati. “Ya hemos programado el primer test para 2018 y, después, en función de eso, planificaremos. Soy un jubilado que hace test. Y estoy muy feliz con mi vida, lejos del estrés de las carreras y pudiendo disfrutar de mi familia. Empecé a correr a los cuatro años y tuve una carrera muy larga. Hago mountain bike, alguna carrera esporádica, monto en kart, no me aburro… Nunca me he arrepentido de retirarme”.