Valentino Rossi se sincera: “Sin romperme la pierna tampoco habría luchado por el campeonato”

Muchos ven la rotura su pierna a principios de septiembre como el gran desencadentante de que Valentino Rossi no haya sido capaz de pelear por el mundial de MotoGP hasta el final durante esta temporada. Nada más lejos de la realidad. Y es que es el propio piloto italiano el que reconoce que aún estando en perfecto estado de salud, los constantes problemas de su Yamaha M1 le hubiesen alejado de su objetivo de cualquier manera.

“No creo que me hubiese ido mucho mejor porque tengo demasiados problemas. Durante esta temporada, y como dije antes de Silverstone, he defendido que no era lo suficientemente fuerte como para luchar por el título. Así que, en términos realistas, incluso aunque no me hubiese roto una pierna no podría haber luchado por el campeonato porque no era lo suficientemente fuerte”, ha dicho Valentino Rossi.

El principal problema con su Yamaha, según Rossi, es la inconsistencia. No piensa el transalpino que la M1 de esta temporada tenga un mal potencial, pero el no poder sacar el máximo rendimiento de los neumáticos ha provocado que no pueda completar dos carreras buenas seguidas. “Nunca fui capaz de hacer dos buenas carreras seguidas. En mi opinión, el potencial de la moto no es malo, el problema es que no funciona con los neumáticos. Al principio tuvo grandes problemas, el chasis nuevo llegó en Silverstone y luego me rompí la pierna. Estamos detrás de los demás en ciertos aspectos y aunque en seco hemos aprendido muchas cosas importantes, ha sido una temporada muy difícil”. En 2018 tendrá una nueva oportunidad, pero éstas se van agotando por pura cuestión de edad y Rossi necesita que Yamaha reaccione. ¿Lo lograrán?