La nueva Ducati de Jorge Lorenzo va con retraso en su desarrollo

La Ducati de este año está siendo la gran sorpresa de la temporada en MotoGP. Nadie apostaba porque la moto roja llegase a la cita decisiva con opciones de título, y menos que iba a ser con Andrea Dovizioso sobre ella. Todo esto está provocando que la marca italiana esté echando toda la carne en el asador para que la Desmosedici de 2018 sea todavía mejor. Sin embargo, ésta llega con retraso, y según ha anunciado Gigi dall’Igna en Marca, no podremos verla como pronto hasta los test que se realizarán en Sepang a finales de enero. Antes, en los test de Valencia posteriores a la cita decisiva del presente campeonato, pondrán en liza un prototipo con el que realizar las últimas elecciones de cara a la montura definitiva.

“La GP18 no está en la rampa de lanzamiento. La tenemos que probar antes de definir la configuración de la moto que estará solo lista para Sepang. En Valencia se verá un prototipo que nos permitirá hacer las últimas elecciones antes de definir la moto de 2018”, ha afirmado el dirigente italiano.

A pesa de tener un ojo puesto ya en la próxima temporada, en Ducati son conscientes de que aún tienen algunas posibilidades de hacerse con el presente mundial, si bien éstas son bastante remotas teniendo en cuenta los 21 puntos de ventaja que tiene Márquez sobre Dovizioso. “Hay que tener presente que llevar a este Márquez hasta la última carrera del campeonato es una cosa que no muchos son capaces de hacer. Ser los únicos que han conseguido hacerlo es ya algo importante. Al comienzo del año, seguramente, no partíamos como favoritos. Esto demuestra que el crecimiento que hicimos estos años es sustancial, importante. Eso es lo que más me interesa. En Valencia, lo que tenga que pasar, pasará. Nosotros pondremos todo de nuestra parte. Lo intentaremos. Tendremos que intentar ganar porque es el único resultado que nos sirve para poder ganar el mundial. Vamos allí con esta intención”. ¿Les gustaría que lloviese en la cita decisiva? En Ducati rezan por ello. “Como siempre, esto viene de una suma de factores. En agua somos muy superiores. No digo las razones”. Las espadas siguen en todo lo alto.