Rossi atiza a Yamaha: “¿Zarco no quiere la moto de 2017? No es tonto…”

Los pilotos oficiales de Yamaha no han tenido una buena temporada. ¿La culpa? El desarrollo de una M1 que no ha sido el adecuado, algo que se ha visto especialmente en las carreras con lluvia. Esto escuece más si cabe cuando en varias ocasiones las Yamaha de 2016 han sido más competitivas, lo que ha supuesto además la última e hiriente queja de Valentino Rossi. “Johann Zarco no es tonto. Estoy de acuerdo con él -prefiere seguir con la moto de 2016-, pero me gustaría verle en mi moto. Recuerdo que ganó el título de Moto2 el año pasado después de seguir corriendo con la moto del año anterior”.

La nueva decepción de Rossi y Yamaha llegó en Malasia, donde la lluvia volvió a sacar a la luz las tremendas carencias de la M1. Finalmente, el italiano acabó en séptimo lugar, mientras que Viñales lo hizo en el noveno. ¿Pudo haber cambiado el resultado de haber elegido Rossi la goma blanda trasera en Sepang como hizo Zarco? “Pudo haber sido una opción, pero no habría cambiado mucho. Si hubiera intentado empujar, habría acabado en la grava como en Japón. En seco podía haber hecho una buena carrera, pero en mojado casi siempre he sido lento. Confirmamos nuestras dificultades en estas condiciones. No tuve tracción. Necesitamos entender por qué estamos teniendo estos problemas y mejorar”, afirma Rossi.

El gran problema de Yamaha esta temporada para Rossi está siendo la inconsistencia que están mostrando, pasando de pelear por la victoria en una carrera a hundirse en la clasificación en otras. “Está siendo una temporada extraña. Hay fines de semana que lo haces bien enseguida y otros en los que luchas y no puedes mejorar. Necesitábamos otro buen resultado, pero parece que no podemos hacer dos buenas carreras seguidas. Nos pasa a nosotros y a muchos otros”.