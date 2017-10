Palo del jefe de Honda a Ducati: “Estoy contento de no haber tenido que ser yo el que diese órdenes de equipo”

La polémica surgida en el Gran Premio de Malasia de MotoGP con las órdenes de equipo impuestas por Ducati sigue provocando reacciones. La última de ellas es la de Livio Suppo, máximo responsable del equipo Honda de MotoGP y, por tanto, rival directo de los italianos. Para Suppo, según confirma en una entrevista publicada en AS, la decisión de Ducati es entendible, si bien cree que en Honda no se aplicaría nunca algo así.

“Es muy difícil. Desde el punto de vista de la fábrica, entiendo lo que dicen, pero desde el punto de vista deportivo, con un piloto como Jorge, que ha sufrido tanto para conseguir su primera victoria con la Ducati y que se le pida que se deje pasar para ayudar a Dovi con una diferencia tan grande de puntos como había… Está claro que en Valencia puede suceder todavía cualquier cosa, pero puedo decir que estoy contento de no haber tenido que ser yo el que tomara esa decisión”, ha dicho Livio Suppo.

El dirigente italiano se muestra, no obstante, muy esperanzado de que Márquez pueda celebrar un nuevo título mundial en Valencia, teniendo en cuenta los 21 puntos de ventaja con los que llega con 25 por disputarse. “La ventaja es importante, porque 21 puntos ante la última carrera es una gran ventaja. Pero las carreras son carreras y hay que continuar como hasta ahora, pensando carrera a carrera. En Sepang Marc ha estado bravísimo, porque en unas condiciones muy arriesgadas, en las que era fácil cometer un error y comprimir la general, ha demostrado que sabe gestionar la situación y hacer carreras inteligentes. Ya lo hizo en Valencia para el título de 2013 y esperamos que esta vez no haya nada anormal”.

Que no esté muy de acuerdo con las órdenes de equipo impuestas por Ducati en Sepang no evita que Livio Suppo alabe el trabajo realizado por Dovizioso este año, considerando que es con lo que todo el mundo se tiene que quedar, gane quien gane el mundial. “Estamos en una temporada loca y, al final, en la vida es más importante lo que has hecho que un título, y creo que Dovi este año ha hecho un campeonato de locura, venciendo seis carreras”.