Javier Fernández dirá adiós al patinaje en 2019

Antes de su retirada, intentará alzarse con su séptimo título europeo en enero.

Javier Fernández se retira. El patinador español lo confirmó así este miércoles en un evento que organizaba el periódico ABC por el 40 aniversario de la Constitución Española. En él estuvo el madrileño de 27 años para cerciorar lo que se venía rumoreando en los últimos meses sobre su adiós al deporte que le elevó al cielo.

El patinador reconoció en este acto que no puede mantener el nivel competitivo que le exige este deporte a nivel mental o físico: “Tengo que pensar en el nivel de competición al que quiero competir porque mi cuerpo o mi mente ya no llega…” Pero Fernández aseguraba que seguirá ligado al deporte aunque no lo practique al más alto nivel: “Tengo que aceptarlo. El patinaje me ha dado todo. Es mi profesión y quiero que también sea mi futuro, quiero seguir aportando, no como un competidor pero sí como una persona dedicada al deporte”.

Y es que la carrera del español ha estado plagada de éxitos. Este año, en Pyeongchang 2018, se alzó con la medalla olímpica de bronce, alcanzando uno de los pocos sueños que restaban en la lista del patinador, que ya levantó la medalla de oro por el título mundial en 2015 y 2016. Además, ese seis veces campeón de Europa, seis veces consecutivas. Desde 2013 hasta 2018, Javier Fernández ha sido el rey del patinaje en el continente occidental y quiere seguir siéndolo hasta su retirada.

El próximo mes de enero estará en juego el próximo título europeo en el que participará el madrileño, una de las últimas competiciones que disputará antes de su adiós. Javier Fernández defiende el título y quiere dejarlo por todo lo alto para ponerle el broche final, la guinda, a una exitosa carrera en el deporte de alto rendimiento. Antes, Javi luchará por el título español del 14 al 16 de diciembre, en el Campeonato de España.