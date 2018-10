Suspenden un torneo de culturismo por abandono masivo al saberse que había control antidopaje

Los participantes ya habían realizado el pesaje, pero cuando aparecieron los agentes de control antidopaje la mayor parte de los participantes decidió abandonar En junio, en otro torneo de culturismo, 5 de 12 participantes dieron positivo en anabolizantes, estimulantes, diuréticos y drogas sociales

La II Copa Euskadi de fisioculturismo y ‘fitness’, organizada el domingo en Santurce (Vizcaya), fue suspendida “tras el abandono de la mayor parte de las y los participantes” al saberse que se iban a realizar pruebas antidopaje, según informó la Agencia Vasca Antidopaje (AVA).

En un comunicado emitido por la Agencia Vasca Antidopaje (AVA), se explican las causas que llevaron a suspender la II Copa Euskadi, un torneo de culturismo que se celebraba el pasado fin de semana en la localidad vizcaína de Santurce. Los agentes de la AVA, entidad dependiente de la Dirección de Actividad Física y Deporte del Gobierno Vasco, se presentaron en el lugar de la competición “sin previo aviso como es lo habitual y deseable” para llevar a cabo una serie de controles de dopaje y una gran parte de los participantes, tanto hombres como mujeres, decidieron abandonar.

“Tras comenzar el evento, puesto que el pesaje ya se había llevado a cabo momentos antes de personarse los agentes de control de dopaje designados por la AVA, la mayor parte de los y las participantes abandonaron el lugar del evento, una situación que obligó a la organización a suspender la prueba”, reza el comunicado difundido por la agencia antidopaje.

No obstante, la AVA no relaciona dicho abandono con su presencia en el torneo y traslada a los organizadores determinar a qué se debió el masivo abandono. “Esto no significa que el abandono de la competición por parte de las y los participantes haya sido debido a la existencia de control de dopaje”. Esa aseveración “debe ser realizada por los organizadores (IFBB-Euskadi (International Federation of BodyBuilding and Fitness) y/o por las personas participantes”, señala el comunicado.

Desde el pasado mes de mayo, la AVA firmó un acuerdo con el IFBB-Euskadi –organizador del torneo en cuestión– para que la AVA “pudiese realizar controles de dopaje en aquellas competiciones organizadas por dicha asociación en la Comunidad Autónoma de Euskadi”.

En virtud del mismo, durante otro torneo celebrado en junio en Santurce, la AVA realizó controles tomando “muestras a 12 participantes” de los cuales “5 de ellos arrojaron informes analíticos positivos por una o varias sustancias de distintos tipos, como anabolizantes, estimulantes, diuréticos y drogas sociales”.