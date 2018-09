Cristiano Ronaldo y Messi lideran la lista de los 10 mejores jugadores del FIFA 19

EA Sports ha sacado a la luz las puntuaciones de los 10 mejores futbolistas del FIFA 19 Este jueves 13 de septiembre se podrá jugar a la demo Cristiano Ronaldo y Messi lideran el ránking

La comunidad espera con ansia el lanzamiento del nuevo FIFA 19. Para ir abriendo boca y a pocas de horas del lanzamiento de la demo, EA Sports ha desvelado ya las valoraciones de los 10 mejores futbolistas del juego. Cristiano Ronaldo y Messi son los jugadores con mejor puntuación.

Cristiano Ronaldo – 94

El portugués vuelve liderar el ránking, aunque esta vez le toca compartir la primera posición con Leo Messi. La gran novedad es que esta vez le veremos con otra camiseta, la de la Juventus de Turín. Las estadísticas de su carta son muy similares a las de la edición del 18. Podemos ver que ha ganado un punto de pase, pero ha perdido uno de físico. Su ritmo, su tiro y su regate se mantienen. Será interesante ver con qué jugadores se le puede asociar en el modo Ultimate Team.

Leo Messi – 94

El argentino seguirá marcando diferencias en el videojuego. Sin embargo esta vez vemos una gran diferencia respecto al FIFA 18. Esta vez aparece como SD, es decir como falso nueve y no como extremo derecho, algo que le condicionó bastante a la hora de entrar en las plantillas de Ultimate Team. Ahora se le podrá usar como delantero centro o como centrocampista ofensivo con una carta de cambio de posición, algo que da muchas opciones. La carta de Messi ha mejorado un punto de ritmo, uno de tiro y dos de pase. Pierde uno de regate y seis de defensa.

Neymar – 92

Si queremos divertirnos haciendo regates, tenemos que tener en nuestro equipo a Neymar. El brasileño, con sus cinco estrellas de skills y de pierna mala, será un futbolista muy a tener en cuenta. 92 de media en su carta en la que destacan los 92 puntos de ritmo y los 95 de dribling. Los 59 de físico serán su gran hándicap.

De Bruyne – 91

Sin ninguna duda, Kevin de Bruyne será uno de los centrocampistas ofensivos con el que todos querremos jugar. Y es que el jugador del Manchester City lo tiene todo: disparo (86), pase (92) y regate (87) unido a un ritmo y una físico más que aceptable. Y no hay que olvidar sus cinco estrellas de pierna mala.

Luka Modric – 91

El croata, recientemente elegido The Best, no podía faltar en la lista de los 10 mejores. El centrocampista del Real Madrid es ese jugador que necesita tu equipo si quieres marcar el ritmo del partido. Destaca por sus 90 de pase y su 91 de regate. Quizá su físico (67) echará a muchos para atrás para jugar en la medular. Luka, que ha subido dos de valoración respecto a su carta en el FIFA 18, ha mejorado en todas sus stats menos en defensa.

Eden Hazard – 91

Hazard también está en la lista. El mejor jugador del Chelsea se cuela entre los 10 mejores gracias a su regate (94) y su ritmo (91). Parte como extremo izquierda y conserva la media de 91 que sacó su UP en el FIFA 18.

Sergio Ramos – 91

Sergio Ramos se consolida como el mejor defensa del mundo… también en la realidad virtual. El capitán del Real Madrid y la Selección lo tiene todo para frenar a cualquier delantero que se acerque. 91 de defensa, 84 de físico y 75 de ritmo. Además, volverá a ser todo un peligro a balón parado. Ojo a ese triángulo del Real Madrid que se puede formar con Courtois en la portería y Varane como compañero en la defensa.

David de De Gea – 91

Es el mejor portero del juego. El portero del Manchester United le gana la partida a Oblak, Courtois y Neuer y se corona como el meta con más media de todo FIFA 19. Sus habilidades, casi calcadas a la edición del 18, le convierten en un auténtico muro en la portería. Vayan ahorrando si quieren tenerle en su equipo de Ultimate Team.

Luis Suárez – 91

Si quieres goles, pon en tu equipo a Luis Suárez. El uruguayo del Barcelona es todo un seguro y lo seguirá siendo en este FIFA 19. Sus 91 puntos de media ya hacen su carta impresionante y le convierten en temible. 90 de disparo, 87 de regate le avalan. Ha perdido dos puntos de ritmo (80), pero ha ganado cuatro de físico (85). Un jugador que todos querrán tener para hincar el diente a su rival.

Toni Kroos – 90

En la décima posición nos encontramos con un jugador de la liga española. Se trata de Toni Kroos. El centrocampista del Real Madrid es todo un seguro si queremos manejar el balón y aguantar la pelota, pero sigue teniendo en el ritmo su talón de Aquiles. Pese a haber subido ¡17 puntos!, los 67 se quedan cortos a la hora de sacarle rendimiento.