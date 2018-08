Carlos Sainz se apunta al Dakar 2019

El campeón quiere continuar un año más Carlos Sainz tiene ofertas de Mini y Toyota

Carlos Sainz es incombustible. El madrileño, doble campeón del Dakar y del Mundial de Rallys, quiere volver el próximo año a las dunas de Latinoamérica para buscar su tercera corona en el raid más duro del mundo. Así lo confirmó en una entrevista a Soymotor.es, donde además habló en firme de las dos opciones que tiene tras la retirada de Peugeot de esta prestigiosa competición.

“Si tengo un coche que me permita luchar por la victoria, es probable que esté el año que viene (Mini y Toyota le han hecho un hueco). No sé si voy a tenerlo, pero es probable. No corro por reconocimiento, corro para ganar. Corro porque me gusta, porque me divierto y porque pienso que puedo ganar. Si no, no correría. A lo mejor eso no podrá ser de aquí dos o tres años, porque esto no es eterno, pero ahora sí que pienso que puedo ganar”, admitió Sainz.

Pese a los rumores de que su retirada estaba más cerca tras ganar en el 2018 el Dakar, Carlos Sainz quiere seguir dando guerra y eso que no lo ha tenido fácil. “Mi mujer cree que ya está bien, que ya ha tenido suficiente, sobre todo ahora que Carlos Jr corre. Pero ella me conoce, sabe cómo pienso. Ella tenía muy claro lo que quería para mí, pero sabe que, si hay un coche, un reto que me inspire, es posible que corra”, aseveró.

A sus 56 años, El Matador buscará seguir ampliando su leyenda en el mundo del motor. No tiene nada que demostrar a nadie, corre por pasión y además las grandes marcas se pelean por sus servicios. Carlos Sainz vuelve al Dakar para darnos más alegrías.