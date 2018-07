Estredo y Offringa siguen líderes tras una jornada marcada por la falta de viento

No hubo viento matutino en la tercera jornada del Campeonato del Mundo de Windsurf y Kitesurfing ‘Fuerteventura 2018’, en la modalidad de Windsurf Freestyle Grand Slam, por lo que los participantes no pudieron salir a competir por la mañana a las aguas de las Playas de Jandía. Y es que el viento, el sábado y domingo, no sopló como se esperaba en Fuerteventura.

Sobre las 17.00 hora canaria, entró el viento a las Playas de Jandía y, por ello, la categoría júnior ‘U17’ fue la primera en salir a realizar las primeras mangas.

Tras ellos, y debido a la falta de viento (por segunda jornada consecutiva) la categoría masculina y femenina senior no pudo salir a competir.

Este lunes, a las 10.30 hora canaria (y si el viento lo permite), todos los riders disputarán la última jornada de esta modalidad, la que designará los campeones de Fuerteventura de Windsurf Freestyle Grand Slam.

Clasificación masculina

1. Gollito Estredo (Venezuela)

2. Adrien Bosson (Francia)

3. Yentel Caers (Bélgica)

4. Amado Vrieswijk (Bonaire)

Clasificación femenina

1. Sarah-Quita Offringa (Aruba)

2. Maaike Huvermann (Holanda)

3. Oda Johanne Brodholt (Noruega)

4. Arrianne Aukes (Holanda)

Clasificación júniors ‘U7’

1. Coto Dumond (Nueva Caledonia)

2. Lucas Nebelung (Alemania)

3. Takuma Surgi (Japón)

4. Stefan de Bell (Curaçao)