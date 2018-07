Rubén López: “Las últimas nevadas caídas en el Kilimanjaro harán el desafío mucho más épico”

Nieve. Mucha nieve es lo que Rubén López, el CEO de la Foundation Invencible se encontrará en el Kilimanjaro y sus 5.895 metros dentro de tan sólo cinco días durante la realización de su segundo reto solidario, la subida del monte más alto de África tres veces en seis días. “Tenía pensado encarar las tres ascensiones bajo unos parámetros de días y ritmos y ahora con las últimas noticias que llegan desde el equipo en Tanzania tendré que variar algunos aspectos ya que ahora las ascensiones serán algo más técnicas y lentas así que tendrán que hacerse con crampones”, nos cuenta Rubén.

En los primeros días de la ascensión, la temperatura en la cima del Kilimanjaro rondará los menos 12 grados y la sensación termina podrá llegar a los -19 o -20 grados. “Las tres ascensiones se harán el día dos, cuatro y cinco. Lo más interesante será la adaptación a la altura. Con otras experiencias en el Tíbet no he tenido problemas. Confío en que esta vez tampoco y pueda conseguir las tres ascensiones a buen ritmo ya que el entrenamiento ha estado enfocado para hacerlas corriendo”

La ropa que utilizará Rubén es muy específica para poder realizar este tipo de desafíos: “Sin una ropa adecuada es complicado poder embarcarte en este tipo de retos ya que no puedes arriesgarte a nada y los pequeños detalles son los que hacen que sea un éxito o no. El secreto es no llevar mucha ropa ya que quiero ascender corriendo con bastones y con un pulso medio de 150 pulsaciones. Teniendo en cuenta que las tres ascensiones se empezarán de madrugada para llegar a los 5.895 metros de cumbre a primera hora del día, cuando el clima es menos severo y los primeros rayos del sol puedan calentar un poco. Después de hacer cumbre, tocará bajar algo más abrigados para no coger frío, beber y tomar algo sólido para llegar al campo base y pensar en la siguiente ascensión.”