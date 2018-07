Madrid será sede de la segunda edición de la Nelson Mandela Race

La Embajada de Sudáfrica y la Agrupación Deportiva Marathon organizarán el próximo 22 de julio la segunda edición de la carrera Nelson Mandela Race en Madrid, en conmemoración del centenario del nacimiento del líder sudafricano, fallecido en 2013. El plazo de inscripciones permanecerá abierto hasta el día 18 de julio.

La carrera, que tendrá una trayectoria de 10 kilómetros, comenzará a las 9:00 horas en la calle Serrano, esquina con calle de Ayala y la meta se ubicará en el Paseo Camoens.

Los corredores podrán homenajear a un hombre que dedicó su vida a defender los derechos humanos y a luchar por una Sudáfrica libre. Nelson Mandela presidió el país africano entre 1994 y 1999. Además, luchó por combatir el racismo, la pobreza y la desigualdad a través de la educación y el deporte.

Así será el recorrido

SALIDA: C/ Serrano esquina C/ Ayala

Puerta de Alcalá

C/ Alcalá

Paseo de Recoletos

Paseo de la Castellana

Giro 180º antes de Plaza de Lima

Giro a C/ Raimundo Fernandez de Villaverde desde Paseo de Castellana

Glorieta de Cuatro Caminos

C/ Bravo Murillo

C/ San Bernardo

C/ Alberto Aguilera

C/ Marques de Urquijo

META: Paseo de Camoens