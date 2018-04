Connor McGregor irrumpió en el estacionamiento del Barclays Center de Nueva York en la jornada de presentación a la prensa de la UFC 223. The Notorious se volvió completamente loco, lanzando al autobús de los luchadores todo lo que encontraba por allí. La policía emitió una orden de búsqueda y captura y el luchador terminó entregándose, según la prensa norteamericana.

“Es la peor y más repugnante situación que ha pasado en la historia de la UFC y hay una orden de arresto en contra de Conor McGregor“, expresó el presidente de la UFC, Dana White, en referencia a los actos del boxeador. McGregor lanzó una valla, un carrito y un cubo de basura al autobús causando daños materiales y cortes en la cara a Michael Chiesa y Ray Borg, que tenían planeado pelear el sábado.

Según New York Post, no hay indicios de que se hayan presentado cargos en su contra, pero McGregor fue interrogado y podría ser acusado de conducta imprudente, según el mismo medio. Otros diarios norteamericanos apuntan a que podría enfrentarse a delitos menores y otro de vandalismo.

Donde seguro habrá consecuencias para el irlandés es en la UFC. “Como pueden imaginar se va a presentar una demanda en su contra, sin ninguna duda. Este ha sido un movimiento realmente malo para su carrera“, señaló White.

Perdería su cinturón

Se desconocen los motivos por los que el boxeador, de 29 años, reaccionó así, aunque parece que el hecho de que White le retirara el cinturón el miércoles pudo ser un detonante, después de que The Notorious llevase más de un año sin defender el título.

You’s’ll strip me of nothing you’s do nothing cunts. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 5 de abril de 2018



La decisión no gustó nada al boxeador irlandés, como tampoco que no pudiera luchar ante Khabib Nurmagomedov para defender el cinturón de campeón de peso ligero . De hecho en su perfil de Twitter el mismo día publicó un mensaje: “No me quitarás nada, no harás nada”.