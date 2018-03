Jaén se gana el Paraíso: campeón de la Copa de España tras remontar dos goles a Inter Movistar

David volvió a tumbar a Goliat tres años después. Jaén Paraíso Interior volvió a cumplir su sueño y se proclamó campeón de la Copa de España tras derrotar a Inter Movistar en una final en la que los anfitriones y grandes favoritos tuvieron una ventaja de 3-1 que desaprovecharon para acabar perdiendo en la prórroga. Un error táctico o una decisión valiente que no salió bien, sacar portero jugador con el partido en empate y en la prórroga, acabó con las opciones del vigente campeón, que vio como su rival hacía honor al apellido y se ganaba el paraíso tras 45 minutos de puro fútbol sala que ponen la guinda a un fin de semana de ensueño.

La final lo tenía todo. Un escenario magnífico que ha elevado la dimensión del torneo desde el primer partido, los dos últimos campeones, y el mejor jugador del mundo dispuesto a todo desde el minuto uno. No se habían acomodado los espectadores en sus asientos cuando Ricardinho se zafaba de su marcador con una elástica que puso su firma en el partido. Minutos más tarde dejaría otro detalle de calidad incomparable para lanzar una contra que cerca estuvo de convertirse en el 1-0, demostrando que sus filigranas más allá de espectaculares son también útiles para el juego.

El primer gol se estaba haciendo de rogar. Inter llevaba peligro a la meta de Didac, pero la agresividad de Jaén tanto en defensa como en ataque igualaba la contienda, hasta que Gadeia, en una jugada de fuerza y potencia, abría el marcador para Inter, que ponía la primera piedra en el objetivo de conseguir el tercer título consecutivo. Ambos equipos con cinco faltas dejaron unos últimos minutos de la primera mitad algo descafeinados pero en los que no faltaron las ocasiones, con palos para los dos contendientes de una final totalmente abierta para su segunda mitad.

La reanudación dejó una relativa sorpresa en el dominio de Jaén, que iba a empatar el encuentro con todo merecimiento por obra de Mauricio, uno de los destacados del conjunto andaluz.

Jaén estaba metido de lleno en el partido y llevárselo antes incluso de la prórroga ya no parecía una utopía. Pero para ello debía no cometer errores, y había caído en uno de forma involuntaria. El gol del empate y el consiguiente bajón de Inter habían despertado a la pequeña gran bestia del fútbol sala, Ricardinho, que en un abrir y cerrar de ojos levantó al público del Wizink Center de sus asientos. Después de un pase en profundidad se plantó delante de Didac y decidió ir más allá del gol para dejar una acción para el recuerdo, un autopase de vaselina tras el cual el partido no volvería ser el mismo.

Una vez marcado el partido, que dejó de ser una final para ser la final del gol de Ricardinho, Inter soltó a la bestia Elisandro para poner el 3-1 con un disparo que nos devolvió al jugador que se erigió en estrella en el duelo de cuartos contra Magna. La primera ventaja importante campaba en el luminoso y Jaén, tras varios minutos tratando de asumir el golpe, optó por dar paso al portero jugador. Segundos antes de poner en liza el último recurso, Carlitos recortaba distancias para acercar el sueño de la remontada a los jienenses.

Remontada y prórroga para valientes

En la primera del portero jugador, Dani Martín batía a un colosal hasta entonces Jesús Herrero para hacer realidad la remontada. Jaén había merecido cuanto menos la prórroga y la iba a tener, a pesar de dos disparos vigorosos de Ricardinho y Gadeia, el de este en el último segundo, que no pudieron romper la igualada.

La prórroga trajo, como no podía ser de otra manera, tensión y dos equipos con todo a por el triunfo. Ambos equipos contaron con ocasiones para desnivelar el encuentro, pero Jesús Herrero y Didac se hicieron grandes para dejar el 3-3 a decisión de la segunda parte de la prolongación… o los penaltis.

La decisión de Jesús Velasco sorprendió a propios y extraños, cuando a falta de dos minutos introdujo a Rafael Rato en la pista con la camiseta de portero jugador. El mejor equipo de Europa se la jugaba a la suerte del 5 para 4 con valentía, pero sin suerte. Una pérdida del mencionado ala brasileño iba a provocar el gol de Chino, gran protagonista de la presente edición de la Copa de España y autor del tanto de la victoria de un equipo modesto que vuelve a lo más alto. Un penalti a Ricardinho no pitado en los últimos segundos pudo cambiarlo todo, pero la historia estaba escrita. Jaén regresaba al cielo con la épica como argumento y volvía a coronarse campeón de España.