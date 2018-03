La Federación no dejará tirado a Husillos y le dará tratamiento de campeón del mundo

La Real Federación Española de Atletismo dará tratamiento de campeón del mundo a Óscar Husillos a pesar de haber sido descalificado en la final de los 400 metros. Raúl Chapado, presidente, lo confirmó en Teledeporte, por lo que el atleta recibirá las subvenciones como si se hubiese subido a lo más alto del podio al recibir la medalla de oro.

Husillos comentó en Teledeporte que “cuando me lo dijeron me puse a llorar como un niño hasta que me pude relajar, y luego fui al control antidopaje que me correspondió por sorteo. Ahora tengo que asimilarlo y tener la cabeza fría“, añadió. “Saber que valgo la marca que he hecho aquí (44.92), pensar en grande y tirar para adelante. En agosto tenemos el Europeo en Berlín, y visto lo de ayer puedo aspirar a lo más alto del podio”.

El palentino brilló en la final de los 400 metros, tomando las riendas desde el paso por el 200 y voló hasta cruzar la meta primero batiendo el récord de los campeonatos, nuevo récord de España tras el que batió también en semifinales y mejor marca bajo techo de Europa (44.92), por delante del dominicano Luguelín Santos.

Enfundando en su bandera de España, Husillos encajó el duro golpe de la descalificación, sin ver prosperar la reclamación de la Federación Española, por pisar una línea de la calle colindante a la suya a la salida de la primera curva. El checo Pavel Maslak subió al podio pese a terminar tercero, ya que el dominicano también fue sancionado, tras varias horas de incertidumbre.