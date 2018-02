Usain Bolt anuncia su fichaje por un club de fútbol

Usain Bolt quiere volver al deporte profesional. Una vez alejado del atletismo, donde lo ganó todo como velocista, el jamaicano ha decidido emprender una nueva etapa en el fútbol y anunció, para sorpresa de muchos, su fichaje por un equipo, que desvelará en los próximos días. Bolt cumplirá su sueño en el deporte rey, en el que parece centrado totalmente.

“¡Acabo de firmar por un equipo de fútbol! Entérate de cuál este martes 27 de febrero a las 8:00”. desveló Usain en un vídeo publicado y difundido a través de las redes sociales.

En enero, Bolt afirmó que haría una prueba con el Borussia Dortmund y desde ahí los rumores sobre el fichaje por un equipo se han disparado. “Uno de mis mayores sueños es firmar con el Manchester United. Si el Dortmund dice que soy lo suficientemente bueno, entonces me dedicaré a ello y entrenaré muy duro”, aseguró entonces, optimista con respecto a un posible futuro en un equipo de fútbol profesional.

Las aproximaciones de Bolt al fútbol profesional no son nuevas, y es que el jamaicano ya ha llegado a entrenar con dos equipos de la más absoluta élite, como son el Borussia Dortmund y el Manchester United, además de haber pisado en alguna ocasión el Camp Nou y el Santiago Bernabéu, estadio del Real Madrid, club en el que juega Cristiano Ronaldo, uno de los futbolistas con los que Usain guarda mejor relación personal.

I’ve signed for a football team! Find out which one this Tuesday at 8am GMT 👀 pic.twitter.com/iFTlWxfy7x

— Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) 25 de febrero de 2018