El emotivo discurso del capitán de la selección de rugby que te pondrá los pelos de punta

El capitán de la selección española de rugby, Jaime Nava, protagonizó los momentos previos al vital encuentro contra Rumanía. Si el XV de León ganaba, se quedaba a un paso de sellar su pase al Mundial de Rugby. Su discurso se ha hecho viral después de que el combinado nacional consiguiera el triunfo en un partido trepidante por parte del equipo español.

En este vídeo consigue poner los pelos de punta a cualquier persona, sea o no aficionado a este deporte. La charla de Jaime Nava, que no pudo disputar el encuentro por una lesión que arrastraba del encuentro contra Rusia, no tiene desperdicio. El capitán, pese a no jugar, bajó al vestuario para ejercer de líder en la antesala de un choque histórico y motivar a los suyos para un partido histórico.