Lindsay Vonn busca el amor en Twitter

La estrella estadounidense del esquí Lindsay Vonn está soltera y busca el amor en San Valentín. Lanzó una petición a través de su perfil oficial de Twitter para ver si alguno de sus seguidores quiere tener el placer de ser su “San Valentín”. Recibió más de tres mil respuestas de fans deseando ser el hombre que anda buscando.

“Parece que hoy es San Valentín… Lo olvidé por completo porque estoy en los Juegos Olímpicos y porque estoy soltera. ¿Hay alguien libre que quiera ser mi valentín?“, dijo la esquiadora en Twitter. Su mensaje tuvo numerosas reacciones al instante.

So apparently it’s Valentine’s Day….I forgot all about it because I’m at the #Olympics and I’m single. Anyone else out there single and want to be my valentine? 🤷🏼‍♀️ #worthashot

— lindsey vonn (@lindseyvonn) 14 de febrero de 2018