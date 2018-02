Ariana Kukors: “Todo comenzó el día que me preguntó si llevaba ropa interior”

La ex campeona del mundo de natación estadounidense (2009) Ariana Kukors ha contado en una carta los supuestos abusos sexuales que sufría del que fuera su entrenador, Sean Hutchinson. El pasado 30 de enero presentó una denuncia contra su supuesto agresor y ahora se ha decidido a relatar su historia. “Haríamos cualquier cosa por él y lo sabía. Preguntaba por nuestras vidas, cómo nos sentíamos, qué hacíamos esa noche. Él me hizo sentir especial; la elegida de alguna manera, tanto dentro como fuera del agua. Y yo nadaba mejor que nunca”.

El asunto se encuentra en manos de los agentes del Departamento de Seguridad Nacional. Tras el escándalo de Larry Nassar y otros muchos que, desgraciadamente, se han producido en este deporte, las autoridades se han puesto muy serias con este tema. Si la denuncia se producía el penúltimo día del primer mes del 2018, el pasado martes los agentes registraron el apartamento de Hutchinson y le confiscaron todos sus dispositivos electrónicos.

Kukors asegura que “todo comenzó el día que me preguntó si llevaba ropa interior puesta”, cuando ella tenía 15 años. “Hablábamos todo el tiempo. Abrazos posteriores a las carreras que duraban demasiado tiempo, cafés después del entrenamiento y mensajes de texto constantes fueron las maneras en que se aseguró de que confiara en él para todo. Comenzó por hacerme sentar en su regazo cuando estábamos solos, luego progresó hasta besarme en los ascensores y tocarme sobre la ropa. Una vez me puso un anillo de papel en el dedo anular que ponía ‘mi bella Ari’, y me dijo que quería pasar su vida conmigo. Tenía 34 años, yo 16″.

La que fuera campeona del mundo de 200 metros estilos en 2009 y quinta en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, reconoce que “antes de los 18 hicimos de todo. La natación fue, y siempre será para mí, la luz de un faro, a lo que yo llamo hogar. Desafortunadamente, el éxito que estaba teniendo en la piscina hizo que mi apego a Sean fuera más fuerte y él me convenció de que solo podía nadar rápido para él”.

“Pienso en esos tiempos ahora y, llorosa, me pregunto por qué nadie me ayudó… por qué nadie intervino para salvarme de este monstruo. Todavía es difícil de comprender, pero Sean había perfeccionado el arte de la manipulación; yo ni siquiera era consciente de que necesitaba ayuda. La verdad no era una opción, o eso creía yo. Así que llevé mi red de mentiras conmigo, como una armadura“, cuenta en el escrito.

“Con sobrevivir era suficiente”

Kukors reconoce que la federación de natación de su país investigó el caso pero ella, asustada, no se atrevió a contar la verdad: “En enero de 2011, USA Swimming quiso investigar las afirmaciones hechas contra Sean y contra mí. Yo estuve unos minutos hablando por teléfono con un investigador privado. Me hizo 19 preguntas, estaba asustada. Mentí. Nunca me había sentido más sola en toda mi vida. Varias semanas más tarde USA Swimming cerró el caso y aseguró que se trataban de ‘mentiras maliciosas”.

Hasta ahora había optado por guardárselo dentro y no contar su historia, sin embargo, tras ver casos como el de Larry Nassar ha decidido que era el momento de dar el paso y que el mundo supiera el calvario que pasó por los abusos de Hutchinson, que renunció a su puesto de entrenador de Estados Unidos en 2010 entre medias de las acusaciones que circulaban contra por abusos sexuales según él porque buscaba nuevos retos profesionales: “Nunca pensé que iba a compartir mi historia, porque ya solo con el hecho de sobrevivir era suficiente. Pero con el tiempo, me he dado cuenta de que historias como la mía son demasiado importantes para no escribirlas”.

“El tiempo para el cambio es ahora. Es hora de cambiar la forma en que hablamos de abuso sexual, la forma en que respondemos al abuso sexual y la forma en que el sistema entiende y previene el abuso sexual. Y con todo mi corazón, espero que todas y cada una de las víctimas de abusos conozcan la importancia de su historia. Es importante, y se escuchará su voz cada vez que decidan usarla”, finaliza.