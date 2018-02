¡Vaya palo! (3-2)

Portugal deja a España sin su octava corona europea. El combinado luso venció en la prórroga al combinado español, que fue mejor y mereció más. Pero en una final de un Europeo si perdonas lo puedes pagar, y la Selección lo hizo. Los lusos vencieron por 3-2 y levantan el primer título continental de su historia, dejando a los de José Venancio López con la miel en los labios.

En el primer minuto de juego marcó Ricardinho tras aprovechar un error de España en la salida de balón. Se le fue un poco el balón a Miguelín, el portugués se hizo con el esférico gracias a una buena presión y la puso en la escuadra con esa zurda de oro que tiene el jugador de Movistar Inter. Pero quedaba mucho y la selección española poco a poco fue desplegando su juego en busca del empate.

Portugal se cerraba bien atrás e intentaba aprovechar las imprecisiones de los jugadores españoles para crear peligro. Así llegó el gol de Ricardinho y ese era el plan de los portugueses. El mago volvió a meter el miedo en el cuerpo a España con un disparo lejano a diez minutos para el descanso, pero Sedano salvó el segundo.

Lin tuvo una ocasión clara en el minuto 13 tras una buena jugada del combinado español, pero su disparo se marchó desviado. Unos minuto después la tuvo Mola en una contra, pero el portero luso tapó muy bien y salvó el que hubiera sido el 1-1. Tanto fue el cántaro a la fuente que Marc Toldrá hizo el empate poco después, a un minuto del descanso, tras una brillante pared con Lin.

El segundo tiempo empezó bien para España, que tuvo una doble ocasión en el primer minuto de juego. Los de José Venancio López estaban cómodos sobre la pista, pero el buen juego si no se traduce en goles sirve para poco, sobre todo en una final. En el 5′ Joselito tuvo una muy clara, pero Sousa sacó una mano tremenda. Poco después la tuvo Coelho para los portugueses con un gran disparo que se estrelló en el larguero.

Reaccionó España y Miguelín también se estrelló con el poste tras una contra conducida por él mismo. Pero Portugal no se achantaba y Ricardinho apareció dos veces seguidas con sendas ocasiones que por muy poco no acabaron en el 2-1. El partido estaba totalmente abierto y Pola también tuvo una clarísima para adelantar a España, pero disparó alto. Se veía venir y la Selección lo consiguió poco después. Lin hizo el 1-2 en el marcador en una jugada de estrategia ejecutada de manera brillante por Miguelín.

España perdonó y lo pagó

Ocho minutos de sufrimiento quedaban, pero lo más difícil estaba hecho. Miguelín tuvo en sus botas el 3-1 con un doble penalti que se estrelló contra el larguero. Y en una final, si perdonas puedes acabar pagándolo… Portugal logró el 2-2 a menos de dos minutos para el final jugando con portero-jugador tras una gran jugada que mandó al fondo de las redes Coelho.

La gran final se fue a la prórroga, y en el tiempo extra España y Portugal jugaron miedo a no perder. No era para menos, en juego había un Europeo. Miguelín volvió a tener una clarísima a falta de 40 segundos para el final de la primera parte de la prórroga, pero Sousa tapó bien y salvó a los suyos. Bebe tuvo otra muy clara que mandó al palo poco después. España merecía más, pero la final seguía en tablas. Portugal perdió a Ricardinho por lesión y parecía no ver con malos ojos jugarse el título en los penaltis. Y de repente los lusos se encontraron un doble penalti que transformó Bruno Coelho y que le dio la victoria al combinado portugués.

Fue falta de Solano, sí. Pero a los jugadores españoles también les habían hecho varias faltas antes que los colegiados pasaron por alto. España todavía tuvo otra ocasión clara para empatar, pero Bebe volvió a toparse con el palo y Portugal se erigió campeona de Europa.