Los Hispanos atendieron a los medios durante su multitudinario regreso a España después de proclamarse campeones del Europeo de balonmano 2018, donde valoraron su papel en el torneo. Todos se mostraron eufóricos tras haber logrado este hito para el país, ya que era la primera vez que se ganaba este campeonato.

Ferrán Solé, máximo goleador de los Hispanos en el torneo, no salía de su asombro. “Ha sido un campeonato perfecto para todo el equipo. Aún no me creo todo lo que ha pasado”, dijo antes de mandar un mensaje a los más pequeños: “A estos niños les digo que sueñen, porque yo de niño soñaba y merece la pena el camino”.

“El Oro sabe a gloria”, dijo felizmente Jordi Ribera, seleccionador de los Hispanos. Por su parte, Álex y Dani Dujshebaev hablaron sobre los consejos que les había dado su padre, el mítico Talant. “Siempre hablamos antes de los partidos, nos da detalles e intenta calmarnos para que estemos tranquilos”, declararon.

También tuvieron palabras Gedeón Guardiola y Dani Sarmiento. El primero de ellos dejó clara la importancia del conjunto: “La clave para el Oro ha sido la cohesión del equipo”. Mientras tanto, el central canario canario reconoció que ya han hablado del Mundial de 2018, pero primero quieren “disfrutar del Europeo”.