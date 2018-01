Falta muy poco para uno de los eventos más destacados del año, la final de la Super Bowl 2018 en la que se enfrentarán New England Patriots y Philadelphia Eagles. Será el próximo domingo 4 de febrero en el US Bank Stadium en Minneapolis, reeditando así la final de 2005.

Un evento que acaparará la atención de millones de espectadores en todo el mundo y que en esta edición número 52 de la Super Bowl contará con la actuación de Justin Timberlake en el descanso y de la cantante Pink, quien interpretará el himno nacional de los Estados Unidos.

Con las entradas agotadas desde hace tiempo, empieza a funcionar la reventa. Y es que nadie quiere perderse el encuentro del año. La entrada media ronda los 9.000 dólares, unos 3.000 más que la de la edición del año pasado en la que New England Patriots remontó hasta 25 puntos ante los Atlanta Falcons para ganar su quinta Super Bowl.

A continuación todo lo que debes saber sobre los dos equipos de la Super Bowl 2018:

Home team, away jerseys.#Patriots elect to wear white for #SuperBowl; team is 3-0 in white in Super Bowls under Bill Belichick. #GoPats #NotDone pic.twitter.com/nnBNqSzrlW

— New England Patriots (@Patriots) 23 de enero de 2018