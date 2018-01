Los Hispanos se impusieron por 20-31 a Macedonia en un partido en el que los de Jordi Ribera dominaron de cabo a rabo y fueron infinitamente superiores al rival durante todo el choque. Un Gonzalo Pérez de Vargas imperial puso su ‘montaña de arena’ para que el combinado español pudiese golear de semejante forma a los macedonios.

Partido vital para los de Jordi Ribera, por no decir la primera de las finales que tienen por delante los Hispanos. Comenzaron enchufados los nuestros, que comenzaron con un parcial de 0-3 y sin encajar hasta el minuto 6, cuando Kiril Lazaron batió a Rodrigo Corrales desde los siete metros. Antes, Gurbindo, Sarmiento y Gonzalo de Vargas – tras un ataque de los macedonios con todos sus hombres – avisaron de que iban a por todas.

Con el 2-7 en el marcador – sus dos goles desde los siete metros -, Macedonia fue despertando. Los palos y Ristovski, el arquero rival, comenzaban a entorpecer lo que desde el primer minuto apuntaba a una victoria holgada para la selección española de balonmano. Los Hispanos vieron como perdían la amplia diferencia, pero solo fue un espejismo porque España continuaba siendo infinitamente superior.

Rodillo español

Una gran versión de los Hispanos, y la pobre imagen que estaba dando Macedonia, permitieron a los de Jordi Ribera seguir mandando en la cancha, en el electrónico y hasta en el vestuario. Las paradas providenciales de Gonzalo Pérez de Vargas, la gran defensa y unos contragolpes de libro hicieron que España se fuese al descanso con una diferencia de nueve en el marcador.

El inicio del segundo acto – vencían los Hispanos por 6-15 -, con Sarmiento y Entrerríos distribuyendo el juego, los Ariño, Adrià Figueras y David Balaguer se pusieron las botas para seguir manteniendo las diferencias abismales que señalaba el luminoso, llegando a ponerse diez arriba.

Pero si un nombre destaca por encima de todos, ese es el de Gonzalo ‘Pulpo’ de Vargas – nombrado MVP del partido –. El guardameta nacido en Toledo estaba on fire, siendo vital para que Macedonia no se acercase ni de lejos en el resultado. Por arriba, por abajo, con los pies, con las manos…daba igual. Ahí estaba Gonzalo, que terminó el partido con dieciocho paradas y un 48% de efectividad.

La diferencia era amplia, pero los Hispanos no se relajaron. La casta que les caracteriza se juntó con un hambre y ansias de ganar que no dieron ni la más mínima oportunidad a Macedonia. Los contragolpes españoles se convirtieron en la tónica del último cuarto de hora. Los macedonios pagaban muy caros sus errores, que no desaprovechaban Gedeón Guardiola y compañía, poniéndose trece arriba en el tramo final del encuentro.

Pérdida de Macedonia y contra rápida. Los de Jordi Ribera sabían de la importancia que pueden tener los goles a favor al término de la Main Round, por lo que no se relajaron ni un segundo. Gol tras gol para terminar imponiéndose de una forma clara por 20-31 y superar la primera de las ‘finales’ que se necesitan sacar adelante para avanzar a las semis del Europeo 2018 que se disputa en Croacia.