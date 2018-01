Koolen: “Si estuviese muerto sería más fácil para Sainz y Peugeot”

Kees Koolen, fundador de Booking, se ha convertido en protanonista inesperado del Dakar después de la sanción de diez minutos a Carlos Sainz. El holandés insiste en que la sanción es “ridícula” por lo corta y que el piloto español le golpeó. “Tuve mucha suerte porque podría haber muerto”, dice Koolen.

En aquella primera jornada de la etapa maratón de la etapa 7 del Dakar con destino Uyuni, Carlos Sainz se puso líder y Peterhansel cedió casi dos horas porque había roto la suspensión trasera izquierda al intentar esquivar a… Koolen, cuyo quad estaba en la pista medio minuto después de que se produjera incidente con Sainz, tal como incluye el comunicado oficial de la penalización por aclaración de Bruno Famin.

El empresario holandés, de 52 años, en su décimo Dakar, terminó aquella etapa 12º y marcha 10º en la clasificación. Y no se ha mordido la lengua tras conocerse la sanción al madrileño: “El barro para los quads es casi imposible. Escuché el sentinel, miré atrás y vi que venía el Peugeot. ¿A 152 kilómetros por hora? Es increíble. Tuve mucha suerte en realidad, me golpeó aunque él dice que no. Fue muy extraño, nadie me ha preguntado nada ni se ha interesado por mí, sólo la prensa”.

“Todos dicen cosas, Terranova dice cosas que no tiene nadan que ver” –fue acusado de ser accionista de Toyota Overdrive, él confirmó que sí es un inversor de esta estructura que prepara a los coches de competición japoneses en el Dakar–. “No es por Carlos, es por la situación, fue una situación peligrosa y si el quad está unos centímetros más a la izquierda yo podía estar muerto y a nadie le importa. Creo que si estuviera muerto, sería más fácil para Carlos y Peugeot porque no podría hablar más”, añade contundente.

Además, Koolen se mostró muy duro por lo laxo del castigo a Carlos Sainz: “Creo que la penalización debería ser mucho mayor, no porque sea Carlos sino porque fue peligroso y debe ser un ejemplo para os pilotos de motos. Me dije que si la penalización era seria me callaría, pero creo que esto es ridículo”.