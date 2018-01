Carlos Sainz es sancionado con 10 minutos en el Dakar

Carlos Sainz recibió en Salta una penalización de 10 minutos tras verse involucrado en un accidente con un piloto de quads en la séptima etapa del Dakar celebrada el pasado sábado en Uyuni. El protagonista del incidente es el piloto holandés Kees Koolen, que es uno de los fundadores del portal de reservas hoteleras ‘booking.com’. Éste presentó una carta a los comisarios en la que argumentaba que tras ser golpeado por un Peugeot no fue asistido por él, algo que está terminantemente prohibido.

Después de que ambas partes declarasen en la jornada del lunes, día en el que se suspendió la etapa por culpa de la meteorología, los oficiales de la carrera decidieron aplicar ese castigo en tiempo por “mal comportamiento”, según precisó el director de Peugeot Sport.

Esta sanción no afecta en gran medida a la clasificación general. El piloto español mantiene una ventaja de 56 minutos con el segundo clasificado, Al Attiyah. No obstante, la escudería francesa está muy molesta por la decisión tomada y el propio Famin confirmó que apelarán en los próximos días, aunque la resolución final puede llegar en semanas si no va “a nivel internacional”, tal y como aseguró el dirigente.

En su exposición, Sainz aseguró que en ningún momento chocó con el quad. “Era una zona de muchísimo barro, yo le doy al sentinel, veo que el quad me ve, se sale de la pista, en ese momento acelero, cuando él se sale de la pista pierde el control, se vuelve a meter en la pista y yo lo esquivo de milagro. Pero no le toqué. Mi coche no tiene ningún impacto y si le doy con mi coche al quad le desintegro, habría sido mucho peor”.