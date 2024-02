Magnussen se dopará por un millón de dólares para intentar batir un récord del mundo

James Magnussen vuelve a la piscina tras su retiro en 2019. El nadador que logró dos medallas en Londres 2012 y otra en Río de Janeiro 2016, regresa al agua a sus 32 años para afrontar un reto sorprendente: intentará batir el récord del mundo de 50 metros libres dopado. Sí, como leen, dopado. Los Enhanced Games, los Juegos Olímpicos que permiten a sus competidores doparse con sustancias normalmente prohibidas en cualquier otra competición, ponen encima un millón de dólares para ver luchar por romper la plusmarca mundial que tenía hasta ahora el brasileño César Cielo.

El propio nadador australiano lo ha confirmado a través de sus redes sociales, donde ha reconocido que ha aceptado el reto, que le reportará un millón de dólares, a cambio de doparse en busca del récord del mundo en piscina, en 50 metros libres.

«Quiero abordar esto de la manera correcta. Quiero ir a Estados Unidos, tomar los suplementos adecuados. No sé mucho sobre ese mundo, así que quiero investigar. Quiero tener el equipo adecuado detrás de mí», confesaba James Magnussen, que plantea que no conoce el mundillo pero que acepta el resto con gusto, sobre lo que añadía: «Me gustaría documentarlo en vídeo. Mostrar cómo se puede hacer de forma segura y adecuada y crear un deportista que no hayamos visto antes».

Cinco años después de su retiro de la máxima competición, el que fuera plata en los Juegos Olímpicos de Londres, entre otros éxitos, vuelve a la piscina con el objetivo de mejorar el registro que marcó César Cielo. El brasileño logró allá por 2009 un registro de 20,91 segundos en los 50 libres, récord mundial que registra los Guinness World Records.

En su día, Cielo lo logró con un bañador de poliuretano, que con el paso de los años fue prohibido debido a su condición de impermeabilidad, beneficiando la consecución de varios récords en aquel momento. Este material generaba una pequeña capa de aire que dotaba de mayor flotabilidad y fue lo que llevó a marcar este registro. En su día, Magnussen marcó un registro de 21,52 segundos, marca que logró en 2013.

Todo esto será posible en los Enhanced Games, los reconocidos como Juegos Mejorados en los que los deportistas y participantes no se verán sometidos a ningún tipo de control antidopaje por lo que cualquier sustancia que mejore sus condiciones así como sus tiempos y marcas, están complemente permitidos. La competición es ideada por Aron D’Souza, un empresario nacido en Melbourne que ha sido el que ha ofrecido tal cantidad de dinero a su compatriota para que vuelva a la piscina.

De momento, los Enhanced Games contarán con cinco disciplinas: atletismo, halterofilia, gimnasia, deportes de combate y natación. Es en esta última donde podremos ver a James Magnussen. «Los deportistas son adultos… y tienen derecho a hacer con su cuerpo lo que quieran: mi cuerpo, mi elección; tu cuerpo, tu elección», fueron las explicaciones del empresario cuando anunció la organización del evento.

«Pensé que era un concepto interesante desde la primera vez que lo escuché. Somos bastante conscientes como deportistas olímpicos, particularmente en Australia, de que se están mejorando el rendimiento en otros países, pero no hay igualdad de condiciones a nivel internacional», sentenciaba Magnussen sobre su participación en estos Enhanced Games que puede dar mucho que hablar a nivel internacional.