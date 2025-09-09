La Liga de Tebas ‘criminaliza’ al aficionado: controles de alcoholemia y vigilancia extrema a las gradas

Las nuevas medidas que implantará la Liga de Tebas para esta temporada 2025-26 han causado un gran revuelo, ya que coartan la libertad del aficionado. El alcohol y las gradas de animación son el principal foco de atención de las nuevas medidas de la Comisión Antiviolencia para el curso actual. Entre otros, destaca que hará controles de alcoholemia en la puerta de los estadios si lo consideran necesario en partidos de alto riesgo o playoffs. Además, pondrán vigilancia extrema en las gradas de animación y no podrá haber tifos sorpresa.

Habrá sanciones de 3.000 a 10.000 euros a una persona que intente entrar bajo los efectos del alcohol al estadio. Y, en el caso de los clubes, si se detecta que están vendiendo alcohol en sus puntos de venta oficiales, la sanción económica para las entidades oscila entre los 5.000 y los 50.000 euros. Eso en lo que respecta al tema del alcohol, pero las medidas afectan también a las gradas de animación, que estarán más vigiladas que nunca.

Solamente podrá haber un megáfono en los estadios y podrá ser usado única y exclusivamente por una persona, que deberá estar identificada tanto en el informe de la Policía Nacional como en el del club. Si lo usa otra persona no autorizada, se impondrá una sanción. Dicha persona que lidere la grada no podrá fomentar al odio, homofobia ni expresar su opinión acerca de religión o política. En caso de que se produjera algo de esto, también habrá una sanción e irá al responsable del megáfono en caso de que la policía le identifique.

Las pancartas tendrán unas medidas limitadas y deberán llevar un certificado de que no está hecho con materiales peligrosos y estar homologados por la Policía Nacional. Según la noticia adelantada por Golsinvar tampoco habrá tifos sorpresa. Toda grada de animación que quiera hacer un tifo para un partido debe comunicárselo primero al club junto a una imagen del diseño final. Si se lo autorizan, los responsables de la grada deben solicitar la aprobación de la Policía Nacional presentando un formulario.

Los clubes ya están al tanto de estas novedades, y de que este va a ser el año donde más se va a perseguir lo que ven políticamente incorrecto, según cuenta el citado medio. Por ahora se han implantado estas medidas en las tres primeras categorías del fútbol español (Primera División, Segunda División y Primera RFEF). Estas nuevas medidas van en contra de la libertad del aficionado, que estarán muy controlados. A partir de ahora, las gradas de animación estarán en el punto de mira más que nunca.