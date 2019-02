Ingrid Oliveira, la saltadora brasileña de trampolín que mantuvo relaciones sexuales con el remero Pedro Goncalves en los Juegos de Rio 2016, ha relatado el calvario que ha pasado después de aquel escándalo sexual. "Me han acosado, me han asediado, he recibido porno y ofertas para programas sexuales", dice la saltadora de trampolín

Ingrid Oliveira ha vivido un calvario. La saltadora de trampolín brasileña saltó a las portadas en los Juegos de Río 2016 no por sus éxitos deportivos, sino por el morbo que suscitó la noticia de que mantuvo relaciones sexuales en la villa olímpica con el remero Pedro Goncalves. Desde entonces no han parado de acosarla por las redes sociales y ha recibido tanto vídeos pornográficos como propuestas para trabajar en programas de sexo.

“Fui acosada por el todo el mundo. Me han asediado. Recibí pornografía. Recibí propuestas para hacer programas sexuales, no de televisión. Y perdí trabajo. Fui atacada por medios del mundo entero. En la Wikipedia me definieron como la niña que hizo pértiga. Escribieron historias que no viví. Todo porque soy una mujer que tiene sexo. Es hora de contar quién soy yo y lo que he vivido”. Así se expresa Ingrid Oliveira en el portal web UOL Deporte. La saltadora de trampolín ha querido dar su versión de lo ocurrido en los Juegos Olímpicos de Río, cuando mantuvo relaciones sexuales con el remero brasileño Pedro Goncalves.

Ingrid Oliveira desvela que finalmente no fue expulsada de la Villa Olímpica, pero que desde ese momento su vida ha sido un infierno. “A veces las personas me paran y me preguntan: “¿Eres Ingrid, la de la olimpiada?” y yo ya me imaginaba a aquella persona leyendo noticias hablando de mí: maratón de sexo salvaje, orgía, polémica. A la gente le gusta utilizar esa palabra para hablar de mí. Polémica. Eso cuando no hablan de mi culo. Pasé de 90.000 a 250.000 seguidores en Instagram”, relata Ingrid.

La saltadora da su versión de lo ocurrido en la fatídica noche de autos: “Llevé a Pedro Gonçalves a mi habitación. Pero no fue en la víspera de la competición de ninguno de los dos. Y no pasó la noche conmigo. No expulsé a nadie de la habitación y no me expulsaron de los Juegos. Conocí a Pedro en los Juegos Panamericanos de Toronto pero sólo por redes sociales. En los Juegos nos encontramos y empezamos a hablar y al final quisimos algo más. Antes de la ceremonia de apertura hablé con mi compañera de habitación para ver si podía llevarle allí. Me dejó. No fui la única. Muchos también lo han hecho en otras competiciones… Teníais que haber visto el número de condones que repartieron en la Villa. ¿Qué eran, para hacer globos? Bolt se llevó a una chica sin acreditación a la habitación y hubo gente que se hizo Tinder para ligar. Pero esos casos no se filtraron”, explica.

“Lo que hice estuvo mal y soy consciente de ello. Me torturé mucho pero me di cuenta de que el trato que recibía no era justo”, concluye Ingrid Oliveira.