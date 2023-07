Hasta McGregor estalla contra el Gobierno de Sánchez tras el ridículo de la ministra Ribera

El Gobierno de Pedro Sánchez sigue siendo el hazmerreír de España, pero también traspasa fronteras. Lo último ha sido el episodio viral de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, paseando en bicicleta por las calles de Valladolid para llegar a la cumbre europea de medioambiente intentando aparentar esa sostenibilidad y lucha contra el cambio climático. Nada más lejos de la realidad, pues la vicepresidenta llegaba escoltada por varios coches oficiales, algo que ha generado una gran polémicaen redes.

El vídeo ha llegado tan lejos que hasta Conor McGregor, uno des los luchadores más famosos del muno, ha estallado contra el postureo del Gobierno de Sánchez. «Continúa el ridículo. ¡Suficiente! Camine, háblelo, vívalo, respírelo. ¡O cállate!», escribió el que fuera campeón de la UFC en su perfil oficial citando a un periodista inglés que publicó el vídeo.

Ridiculous carry on. Enough! Either walk it, talk it, live it, breath it. Or shut it! https://t.co/ppBQV74hny

— Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) July 12, 2023