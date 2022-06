F1 en directo online: sigue el GP de Canadá con Alonso y Sainz en vivo

Fernando Alonso y Carlos Sainz quieren hacer historia en el GP de Canadá de Fórmula 1 que se disputa en el circuito Gilles Villeneuve. Sigue en directo la carrera en OKDIARIO.

Pasa Hamilton a Ocon. El inglés sigue recuperando tiempo para intentar adelantar a Alonso en la próxima parada. Verstappen está tercero por detrás de Sainz y Alonso, que son primero y segundo respectivamente.

Hamilton sale justo detrás de Ocon y el mensaje a Alonso a su equipo es claro: «Páralo».

¡Paran Verstappen y Hamilton! Ambos paran en el virtual safety car en una decisión arriesgada cuando menos.

¡Rompe Checo Pérez! El Red Bull le deja tirado y sale el virtual safety car. Mientras, Carlos Sainz recupera terreno a Verstappen y Sainz y Alonso dejan atrás a Hamilton.

VIRTUAL SAFETY CAR (LAP 9/70)

Perez pulls off to the side with a suspected gearbox issue, and is our first retirement of the afternoon#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/UO6EAhGfNq

— Formula 1 (@F1) June 19, 2022