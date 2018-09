Sergio García: “No suelo llorar, pero no pude evitarlo”

Sergio García, que ayudó a Europa a ganar la Ryder Cup con sus tres puntos en cuatro partidos, tras imponerse al estadounidense Rickie Fowler, batiendo el récord de puntos de la historia del torneo, afirmó que no pudo evitar las lágrimas.

“Normalmente no lloro, pero no pude evitarlo. ¡Qué semana! Ha sido un año duro, pero he luchado con fuerza. Quiero dar las gracias a Thomas (Bjorn, capitán del equipo europeo) por seleccionarme y creer en mí”, dijo, después de que el danés lo incluyera pese a ocupar solo el puesto 28 en el ránking mundial. Pero Sergio García se transforma en la Ryder Cup y aporta su mentalidad positiva al equipo, según Bjorn.

“Estoy feliz de que la copa se quede aquí en París y en Europa”, añadió. El jugador de 38 años, que disputaba su novena Ryder Cup, y logró su sexto título quiso restar importancia al récord de puntos (25,5), superando los 24,5 del inglés Nick Faldo, tras los tres logrados en esta 42ª edición.

Además, con 22 partidos ganados, se queda a uno del récord de 23 de Faldo. “Me alegra mucho pero al final siempre he dicho que esto es un equipo y estoy feliz de ayudar. Ese récord en un bonus. Es algo que nunca pensé que tuviera la posibilidad de batir. Ha pasado y estoy feliz”, señaló.

Sin jugar un gran año, Sergio García se transforma en la Ryder Cup. “No estuve tan mal. Fue uno de esos años en que nada parecía salir bien. Jugué bien en Greensboro y la semana pasada en Portugal. Descansé un poco. Necesitaba jugar con la energía que la Ryder Cup merece“, dijo. “Y estoy feliz de haber jugado tan bien. No solo por mí, sino también por el equipo”, añadió.

“Fue increíble cómo apoyó la gente. Nunca tuve tantas frases de ánimo como esta semana. Y estoy feliz de que puedan celebrar”, explicó. Sergio García sabe que Europa dio la sorpresa ganando por 17,5 a 10,5 a un equipo estadounidense que era favorito con 11 de sus doce jugadores entre los 17 mejores del mundo.

“Estados Unidos era muy bueno. No hay duda sobre eso, pero esta victoria ha mostrado lo buenos que somos también. Creo que mucha gente pensaba que la Ryder Cup estaba perdida antes de jugar y afortunadamente se equivocaron”, concluyó el golfista.