Asesinan a la golfista española Celia Barquín en Estados Unidos

La golfista española Celia Barquín Arozamena, Campeona de Europa Amateur Individual Femenina en 2018 y Deportista del Año de la Universidad de Iowa State, ha sido asesinada en Estados Unidos.

El cuerpo de la jugadora de 22 años, Celia Barquín Arozamena, fue encontrado en la mañana del lunes en el campo de golf de Coldwater Links (Iowa). La investigación ha concluido que la española fue asesinada durante un asalto y el principal sospechoso es un hombre de 22 años que responde al nombre de Collin Daniel Richards, ya ha sido detenido y está acusado de homicidio en primer grado.

Celia estudiaba en la universidad de Iowa en los Estados Unidos y era una gran promesa del golf español. Ell ‘Big 12 Women’s Championship’ o el Campeonato de Europa Individual femenino 2018 figuran entre sus triunfos.

“Celia had an infectious smile, a bubbly personality and anyone fortunate enough to know her was blessed. Our Cyclone family mourns the tragic loss of Celia, a spectacular student-athlete and ISU ambassador.” – ISU Athletics Director Jamie Pollard

