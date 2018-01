Escándalo por la participación de Paige Spiranac en el Dubai Desert Classic

Paige Spiranac, golfista profesional más famosa por su actividad en Instagram que por su juego y que no tiene tarjeta en ninguno de los grandes cirtuitos internacionales, será la encargada de anunciar a os jugadores en el Dubai Desert Classic convirtiéndose en la primera mujer que realiza esta tarea, que durante más de 40 años realizó Ivor Robson. La polémica ha estallado en las redes sociales.

La presencia de Paige Spiranac, conocida como la Kournikova del golf, ha incendiado las redes sociales. Muchos aficionados consideran que no es un paso hacia la igualdad entre hombres y mujeres que debe perseguir el deporte, mientras que otros aplauden la medida al considerar que su popularidad –tiene más de un millón de seguidores en Facebook– puede contribuir a acercar a los más jóvenes al deporte. Los jugadores, por ahora, guardan silencio.

No es la primera vez que Paige Spiranac se ve en el ojo del huracán en las redes sociales. Su invitación a participar en el Dubai Ladies Masters de 2015 desató una campaña contra ella por parte de personas que consideraban, no sin acierto, que no daba el nivel para participar y que la habían invitado por su aspecto físico y su siempre atrevida.

Ella misma denunció esta campaña un año más tarde en el mismo torneo con lágrimas en los ojos. Desde entonces, compatibiliza su actividad como modelo y golfista con las charlas contra el ciberacoso.