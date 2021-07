Estela Grande es noticia estos días tras confirmar, desde su retiro vacacional en Ibiza, su relación sentimental con Juan Iglesias, un joven futbolista que milita en el Getafe. A sus 22 años, el defensa intenta consolidarse en Primera División, y para ello deberá decidir este verano si quedarse en el cuadro azulón e intentar ganarse el puesto y convencer a Míchel o buscar una salida a uno de los equipos que le pretenden, entre ellos Mallorca y Alavés.

Un Juan Iglesias que es muy conocido en el mundo del corazón por su romance con Estela Grande. Los rumores han estado ahí durante muchos meses, pero la influencer ya ha querido anunciar a bombo y platillo que son pareja. La joven, tras separarse de Diego Matamoros, empezó ese acercamiento a un Juan Iglesias al que define como «increíble» por todo lo que le aporta.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ESTELA GRANDE (@estelagrande)



Así, Estela Grande ha pasado de participar en ‘Gran Hermano VIP’ a ser la nueva y mediática WAG del fútbol español. La modelo de 27 años atraviesa un momento muy feliz en su vida y no duda en proclamar a los cuatro vientos su amor por Juan Iglesias, del que habla así de bien en su canal de ‘Mtmad’: “Me apoya, me ayuda a la perfección. Estoy segura de mí misma, pero con él, es que no sabéis cómo me apoya, es increíble. Si tengo un trabajo me ayuda a hacerlo mil veces mejor… Me ayuda a ser mejor, me impulsa, me da fuerzas, me da alas. Es increíble, me siento muy bien. Desbordo felicidad, porque me complementa al 100%”.

“Nos conocemos desde hace mucho tiempo, porque nos presentaron unos amigos en común. Lo conocí a través de una videollamada. Hemos estado conectados todo este tiempo. Le he contado todo, él a mí también. Nos hemos contado nuestros amores, él los suyos, también los desamores… Ahora de repente somos amigos y también estamos juntos. Tenemos una relación fácil, tenemos un respeto, una confianza… Nos lo hemos contado”, añade la influencer, que arrasa en las redes sociales con sus posados.