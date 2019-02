Javier Tebas, presidente de La Liga, ha criticado la decisión de Rubiales de crear un nuevo formato a cuatro para la Supercopa de España y carga contra él diciendo que tiene "abandonado el fútbol no profesional"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha lamentado la “nueva ocurrencia” de su homólogo en la RFEF, Luis Rubiales, con la propuesta de un nuevo formato a cuatro para la Supercopa de España que “se toma sin saber los efectos que tiene y generando falsas expectativas”, y ha lamentado que tiene “abandonado el fútbol no profesional”

“(La propuesta de Supercopa de España) es una nueva ocurrencia que se toma sin saber los efectos que tiene y generando falsas expectativas. Rubiales claramente tiene abandonado el fútbol no profesional, que es el que realmente le corresponde”, denunció Tebas en declaraciones facilitadas por LaLiga, tras la intervención de Rubiales en los Desayunos Deportivos de Europa Press.

El presidente de LaLiga lamentó que “el gran anuncio” realizado por Rubiales en dicho foro esté relacionado con “una competición claramente profesional, que desde luego afecta a la competición de LaLiga por fechas, calendarios, clubes participantes, etcétera”.

“Además, ni un solo comentario sobre este tema en las reuniones del convenio de coordinación de la RFEF, que ha habido muchas. Por cierto, no me ha pedido personalmente ninguna reunión, no es cierto”, quiso aclarar, lamentando los “abrazos y subvenciones a federaciones territoriales o sindicatos” de Rubiales “con criterios que sí son clientelares”.

“Las territoriales y jugadores sí que eligen al presidente de la RFEF, mientras que, que yo sepa, hasta hoy, ni la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino, ni Proliga, ni el resto de Federaciones deportivas eligen al presidente de LaLiga”, destacó Tebas, quien enumeró una lista de temas que le gustaría que tratara el presidente de la RFEF.

“Reducir la deuda con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria de 2ªB y 3ª; implantación de un control económico en estas categorías; estructuración deportiva de estas categorías; la figura de los clubes dependientes; plan de patrocinio global de estas categorías; plan sobre la laboralización de estas categorías; plan de protección de las canteras de estos equipos; coordinación con las federaciones territoriales sobre la violencia física y verbal en estos campos; y plan concreto de la integridad de estas competiciones”, pidió.