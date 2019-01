Roures defiende ‘su’ VAR y echa mierda a los árbitros: “Lo de Vinicius fue penalti como una casa y lo de Luis Suárez, falta, pero si no lo ven…”

Jaume Roures es multimillonario, podemita, administrador único de Mediapro y dueño en la sombra del fútbol español junto con su socio y presidente de la Liga, Javier Tebas. Este jueves ha hablado en Radio MARCA sobre toda la actualidad y ha criticado con mucha dureza a Valverde, al que llamó "forofo" por sus palabras en la falta de Luis Suárez a Cuéllar que no fue señalada. Además, volvió a apoyar a los políticos presos y se puso el traje de víctima para denunciar "campañitas de la prensa de Florentino" por el VAR. Vamos, Roures en estado puro. Roures haciéndose la víctima y señalando a los demás.

Jaume Roures, administrador único de Mediapro y dueño en la sombra del fútbol español junto con su socio y presidente de la Liga, Javier Tebas, habló en los micrófonos de A diario de Radio MARCA sobre toda la actualidad y criticó duramente a Valverde, al que llamó “forofo” por sus palabras en la falta de Luis Suárez a Cuéllar que no fue señalada. Además, volvió a apoyar a los políticos presos y se puso el traje de víctima para denunciar “campañitas de la prensa de Florentino” por el VAR. Vamos, Roures en estado puro.

La culpa es de los árbitros, no del VAR

“Como aficionado no creía en el VAR porque la polémica es la salsa del fútbol. El forofo da igual lo que diga el VAR pensará que su equipo tiene razón. El VAR ha ayudado a que haya menos errores, pero nadie podía esperar que acertara al cien por cien. El penalti a Vinicius me pareció como una casa sin repeticiones y el gol de Suárez era una falta al portero que se ve a la primera, pero si el árbitro que está viendo las imágenes no lo ve… No es el VAR quien lo determina, sino los árbitros. No lo determinan los realizadores“.

Paranoias de Jaume, campañas de la prensa

“Hasta el penalti de Vinicius no había ningún problema. Ahí empieza la campaña orquestada en los medios de Florentino. Me parece mal que se crea en manipulaciones y en operaciones orquestadas. Nosotros hacemos las imágenes con calidad las mandamos al cuarto del VAR y quiero felicitar a Velasco Carballo por lo bien que lo hacen”.

Jugada de Suárez con Cuéllar

“Se veía que era falta. La imagen que se vio en USA están a disposición de los operadores no en directo, sí se vio aquí al día siguiente. Con las seis repeticiones se veía claramente. Habrá forofos como Valverde diciendo que no era falta y otros que no, pero esto no tiene que ver con la tecnología. Se equivocó diciendo que había comedia de Cuéllar y aún se ha disculpado”.

¿Será algún día presidente del Barça?

“Nunca me planteo cosas que no son realizables”.

Independentista de perfil

“Soy de los que pienso que Cataluña tiene derecho a decidir lo que quieren ser de mayores, aunque esto no significa que quiera la independencia. Que haya gente en la cárcel me parece mal. Ha habido actos violentos estos días en Barcelona y no he visto intervenir a la Policía y tampoco han actuado los fiscales. Es sorprendente que puedan bloquear una ciudad y no pase nada y que otros que se han manifestado pacíficamente estén en la cárcel y pidan 25 años. Si la Justicia es igual para todos que se aplique”.

Partido al que vota

“Conozco mucho a Tebas y es un señor muy de derechas, pero creo que lo de vox lo dijo en plan provocación. Pero vamos, de la misma manera que yo voto a Podemos”.