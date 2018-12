Liga Santander: horario y dónde ver los partidos de hoy, sábado 15 de diciembre

Este sábado se disputan cuatro partidos de la Liga Santander, correspondientes a la jornada 16 de la Liga Santander Getafe - Real Sociedad, Valladolid - Atlético de Madrid, Real Madrid - Rayo Vallecano y Eibar - Valencia serán los encuentros que se disputen hoy, 15 de diciembre

Este sábado, 15 de diciembre, la Liga Santander nos trae cuatro partidos correspondientes a la jornada 16. Tras el Celta de Vigo – Leganés de ayer, el encuentro que abrirá la jornada será el Getafe – Real Sociedad. Después serán tres de los cuatro equipos que disputaron Champions League esta semana los que disputen sus partidos. Estos serán: Valladolid – Atlético de Madrid, Real Madrid – Rayo Vallecano y Eibar – Valencia. Toda la jornada del sábado será retransmitida por Bein LaLiga.

El primero de los partidos comenzará a las 13:00 horas. El Getafe – Real Sociedad abre la jornada del sábado. El Coliseum Alfonso Pérez será el escenario en el que ambos conjuntos, que llegan separados por dos puntos de diferencia, busquen volver a la senda de la victoria.

El conjunto azulón viene de empatar en el derbi ante el Leganés. Encadenan tres partidos consecutivos sin perder, lo que les ha llevado hasta la octava posición, a un punto de los puestos europeos. Por su parte, los donostiarras encadenan dos derrotas consecutivas. Con 19 puntos, pueden acercarse a Europa de lograr vencer.

A las 16:15 horas el Estadio de Zorrilla se viste de gala para recibir a uno de los grandes de la competición. El Valladolid – Atlético de Madrid se presenta como un encuentro complicado para los de Simeone, que están obligados a ganar a domicilio. Por su parte, los blanquivioletas buscan acercarse un poco más a la permanencia.

Los pucelanos han conseguido frenar su mala racha con una victoria ante la Real Sociedad en la pasada jornada. Con 20 puntos, están en una zona un tanto cómoda, pero no pueden despistarse si no quieren ver como el descenso se les acerca de nuevo. Los rojiblancos no pueden dejar pasar otro tren para seguir enganchados a la Liga. Únicamente han ganado un partido fuera, por lo que la victoria se les ansía necesaria.

Tras ellos, a las 18:30 horas, el Real Madrid recibe al Rayo Vallecano, en un partido de necesidades. El Santiago Bernabéu volverá a acoger un partido de los suyos tras la bochornosa derrota por 0-3 ante el CSKA. Enfrente, el penúltimo clasificado de la competición, que buscará sorprender y hacer estallar al Bernabéu.

Los madridistas llegan con 26 puntos en Liga, a cinco del liderato. De ganar a los franjirrojos se pondrían a dos del Barça y meterían presión a los culés, que juegan el domingo. Por su parte, el conjunto vallecano buscará una victoria que le dé aire de cara a la salvación. Sumidos en la penúltima posición del campeonato, con 10 puntos, están a cuatro de Villarreal y Athletic. De no ganar, podrían ver como se les escapa bastante la permanencia.

Por último, cerrará la jornada el Eibar – Valencia. A las 20:45 horas, en el Estadio de Ipurúa tendrá lugar el encuentro entre dos conjuntos que llegan en una tremenda igualdad. Sólo les separa un punto, los vascos son decimocuartos, mientras que los valencianistas son decimoquintos.

El conjunto armero viene de protagonizar un partidazo ante el Levante, en el que empataron a cuatro. Los de Mendilibar están cumpliendo una temporada más con los objetivos y de vencer al Valencia podrían catapultarse a plazas europeas. Por su parte, los de Marcelino llegan de vencer en Champions al Manchester United, lo que les dará confianza seguro para afrontar este final de año en el campeonato.