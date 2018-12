Simeone no quiere fichajes en invierno: “El regreso de Costa es el mejor refuerzo”

Simeone cerró la puerta a un fichaje en el mercado invernal para sustituir a Diego Costa Kalinic y Griezmann llevarán el peso del ataque rojiblanco

Diego Pablo Simeone afirmó que la recuperación de Diego Costa, prevista para finales de febrero tras su operación en el pie, supone “el mejor refuerzo” para el equipo, más que cualquier fichaje invernal, cerrando así la opción a cualquier incorporación en la delantera.

“Espero el refuerzo de Diego para finales de febrero como el mejor refuerzo. Me he comunicado con él, ahora a esperar que se recupere y tener un refuerzo muy importante de cara al final de la temporada”, declaró en la rueda de prensa previa al último partido de la fase de grupos de la Champions.

Por otra parte, el técnico argentino volvió a recordar la ventaja que otorga en las eliminatorias europeas jugar el segundo partido en casa. “Este año lo hemos hablado nuevamente cuando fuimos a la reunión de entrenadores, esperando que a partir de la temporada que viene o la próxima a más tardar se pueda reacomodar esa situación que sucede a partir de cuartos”, indicó.

“En octavos el primero tiene la posibilidad de jugar el segundo en casa, pero a partir de cuartos es sorteo y no me parece justo que el que juegue segundo tenga más posibilidades. La Liga no es lo mismo que una eliminatoria y hemos entendido siempre muy bien las posibilidades que hemos tenido en las eliminatorias y esperemos seguir de la misma manera”, añadió.

Además, explicó que no les obsesionan las distintas posibilidades que dan ser primeros o segundos de grupo. “De cara a salir primero o segundo, nadie tiene la varita mágica. Hay que ir a lo mejor y lo mejor es siempre ganar”, manifestó.

Por ello, no especularán este martes en Bélgica. “El arranque de los partidos siempre es muy importante, porque es un duelo de quién se siente más fuerte. Si decides esperar y no contragolpeas, no estás jugando el partido que quieres, y si decides atacar y no tienes situaciones de gol, no estás jugando el partido que quieres. Mañana, esperamos ser contundentes en una de las dos”, apuntó.