Otra sobrada de Ibrahimovic: “Quien competía con Messi por el Balón de Oro era Florentino Pérez, no Cristiano”

Ibrahimovic carga contra Florentino por el Balón de Oro que ha ganado Luka Modric

Zlatan Ibrahimovic no se corta un pelo a la hora de hablar. Si por algo destaca el sueco es por ser muy directo a la hora de expresar su opinión. En esta ocasión mostró su reacción al Balón de Oro, recientemente conquistado por Luka Modric. El delantero de Los Ángeles Galaxy no dejó pasar la oportunidad para responder lo que le parece que el croata ganase el galardón que han dominado Messi y Cristiano en los últimos años.

“Ahora ya sabemos que quién competía con Messi por el Balón de Oro era Florentino Pérez, no Cristiano”, aseguró Ibrahimovic de forma irónica en una entrevista en Fox Sports. El delantero deja entrever el poder que podría tener el presidente blanco, en su opinión, sobre la elección del galardón que premia al mejor futbolista de la última temporada.

Lo cierto es que el delantero nunca ha conseguido ganar este trofeo, pese a que siempre ha estado considerado como uno de los mejores jugadores en su posición. De hecho, en 2013, aseguró que el premio “debería llamarse Messi”. El astro argentino del club azulgrana cuenta con cinco balones de oro, los mismos que Cristiano Ronaldo.

Ibra siempre aprovecha cualquier momento para atacar al Real Madrid. Esta vez ha cogido de excusa el Balón de Oro para cargar contra el presidente de la entidad madridista, justo cuando su nombre ha sido vinculado para reforzar el equipo que dirige Santiago Solari. Estas declaraciones hacen presagiar que el delantero no saldrá de Los Ángeles, o al menos no rumbo a la capital de España.