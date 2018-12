Calendario Champions League: Partidos de hoy, martes 11 de diciembre

Brujas - Atlético de Madrid y Barcelona - Tottenham serán los partidos que disputen los equipos españoles hoy. Este 11 de diciembre se disputan además los siguientes encuentros: Galatasaray - Oporto, Schalke 04 - Lokomotiv, Mónaco - Borussia Dortmund, Inter de Milán - PSV, Estrella Roja - PSG y Liverpool - Nápoles.

La UEFA Champions League vuelve a escena y lo hace para poner el broche a la fase de grupos. La jornada 6 arranca este martes y lo hace con ocho partidos que cerrarán los grupos A, B, C y D. Los encuentros a jugarse en el día de hoy son: Galatasaray – Oporto, Schalke 04 – Lokomotiv de Moscú, Brujas – Atlético de Madrid, Mónaco – Borussia Dortmund, Barcelona – Tottenham, Inter de Milán – PSV Eindhoven, Estrella Roja – PSG y Liverpool – Nápoles.

El primer grupo en disputarse será el D. Con las dos primeras plazas ya definidas, a las 18:55 horas comienzan los encuentros entre Galatasaray y Oporto y el Schalke 04 – Lokomotiv de Moscú. Con 13 puntos, el conjunto portugués está clasificado como primero, mientras que en la siguiente ronda le acompañará el Schalke. Con cuatro puntos se encuentran los turcos, que dependen se sí mismos para continuar su andadura europea en la Europa League. Cierra con tres el campeón ruso.

A continuación dará comienzo el grueso de la jornada. A las 21:00 horas arrancará en Bélgica el partido entre Brujas y Atlético de Madrid. El conjunto dirigido por el Cholo Simeone será primero si gana o si no lo hace el Dortmund. Por su parte, el conjunto belga no se juega nada, pues serán pase lo que pase, terceros. El partido se podrá seguir en Movistar Liga de Campeones 2.

A la misma hora se disputa el partido entre el Barcelona y el Tottenham. El conjunto barcelonista no se juega nada, al ser ya de forma matemática primero de grupo. Por su parte, los ingleses tienen ante sí su última oportunidad de coger el billete a octavos. Para ello necesitan hacer lo mismo que el Inter ante el PSV. El partido se podrá ver en Movistar Liga de Campeones.

El grupo A, del Atlético, terminará también con el Mónaco – Borussia Dortmund. Los alemanes vienen imbatidos en la Bundesliga y tienen que ganar para tener opciones de ser primeros. Necesitan que los rojiblancos pinchen en Bélgica para poder serlo. Por su parte, el conjunto monegasco será cuarto. Se podrá seguir por televisión en Movistar Liga de Campeones 6.

El Inter se juega sus opciones en esta Liga de Campeones frente al PSV. Tras la derrota en la última jornada ante los spurs, su situación ha quedado muy comprometida, pues de ser durante toda la fase segundos, han caído a la tercera plaza. Sólo les vale confiar en que el Barça, que no se juega nada, gane en casa y hacer ellos lo propio. Por su parte, el PSV está eliminado. El partido será televisado por Movistar Liga de Campeones 5.

Por último está el grupo de la muerte, el C. En él, todo parece indicar que el tercero del grupo, que se irá a la Europa League, saldrá del Liverpool – Napolés. De momento, el conjunto inglés es tercero, con seis puntos, mientras que los napolitanos, dirigidos por Ancelotti, lideran con nueve puntos. A las 21:00 horas, el partido se podrá ver por Movistar Liga de Campeones 3.

En Movistar Liga de Campeones 4 se disputa el otro encuentro del grupo. El PSG necesita ganar en casa del Estrella Roja, en Belgrado, pues no tiene asegurado el pase. Con ocho puntos, pueden ser primeros si ganan y no lo hace el Nápoles, mientras que puede quedar eliminado si no vence y el Liverpool sí lo hace. El conjunto serbio no ha dicho la última palabra en este grupo y tiene opciones de ser tercero, al estar con cuatro puntos.