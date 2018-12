Los cánticos de la afición de River para la final de la Copa Libertadores 2018

Boca y River disputan este domingo la final de la Copa Libertadores 2018 en el estadio Santiago Bernabéu La afición de River es una de las más reconocidas por sus famosos cánticos que han dado la vuelta al mundo lrededor de 50.000 seguidores argentinos estarán presentes en el River - Boca de la final de la Copa Libertadores 2018

River Plate y Boca Juniors disputarán este domingo la final de la Copa Libertadores 2018 en el Santiago Bernabéu. Todo el mundo espera con alegría un partido que será el centro del planeta y que convertirá a Madrid en un hervidero de público durante el domingo y las horas previas a que comience a rodar el balón en el estadio madridista.

Y es que, alejados de la violencia, tanto la afición de River como de Boca pondrán colorido a la previa y al partido con sus innumerables cánticos que han dado la vuelta al mundo entero. En especial la de los aficionados del equipo millonario, que gracias a ‘Los borrachos del tablón’ han patentado numerosos cánticos que sonarán durante todo el fin de semana en la capital de España. A continuación especificamos todos los cánticos de la afición de River Plate.

Los cánticos de la afición de River en la final de la Copa Libertadores 2018

Borracho

Todo lo que yo viví

Todo lo que yo deje

Por seguirte a todas partes

Nadie lo puede entender

Porque vos sos la pasión

Que llevo en el corazón

Y por eso yo te aliento

De la cuna hasta el cajon

No me importa si ganas

No me importa si pedes

Ponga huevo millonario

Donde estes siempre estaré

Boca no chamuyes mas

La mentira se acabo

Vos tiraste gas pimienta

Porque sos puto y cagón

Borracho

Siempre voy descontrolado

Vamo’ a ver al millonario

Vamo’ a ver al tricampeón

Tu hinchada

La que copa en todas partes

Que cruzo los 7 mares

Es la que copo japón

Yo te quiero River Plate

Yo te quiero river plate

a vos? te sigo vos sos mi vida

siempre te voy a alentar

sos lo mas grande de la argentina

vayas a donde vayas

esta es tu hinchada la que te alienta

vamos campeón

vamo a ganar

que…

la banda esta de fiesta

vamos campeón

no falles a tu hinchada

la que te sigue en las buenas y en las malas

vamos campeón,no falles a tu gente

no somo amargo como es independiente

yo soy asi, a river yo lo quiero

vamo a mataaaar…

a todos los bosteros

Te alentaré

Millonarios te vinimo’ a ver

millonario no podes perder

Esta hinchada siempre va alentar

donde juegues vas a ser local

Te alentare hasta la muerte

te alentare donde sea

Lo único q quiero es ver a river campeón

y quemar la bombonera

rodrigo fuego y pasión

Señores, yo soy del gallinero

Señores yo soy del gallinero

A river lo sigo a donde va

No importa aunque ganes o pierdas

Tu gente siempre te va alentar

Vamos vamos river plate

Ponga huevo’ y corazón

Que esta hinchada se merece ser campeón

En las buenas vamos a estar

En las malas mucho mas

Esta banda nunca te va a abandonar

Ay che bostero, mira qué distintos somos

Ay che bostero

Mira que distintos somos

Ustedes van con la yuta

Nosotros aguantamos solos

Ay che bostero

Que diferencia que hay

Acá no hay banderas negras

Y la hinchada no se va

Vos sos vigilante

Esa es la verdad

Venis custodiado

Al monumental

Los pibes de river

A la boca van

Todos caminando

Sin la federal

Yo vengo por la camiseta

Hay que alentar de corazón

Hay que alentarlo al campeón

De la cabeza

Que no me importa si ganas

Qe no me importa si perdes

Yo vengo por la camiseta

Esos colores que llevas

Son parte de la enfermedad

De la que nunca

Me voy a curar

Vamos campeón

Vamos a ganar

Donde jugues

Vamos a estar

Cuando mires

Para el tablón

Vamos a estar

Siempre con vos