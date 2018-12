Los cánticos de la afición de Boca para la final de la Copa Libertadores 2018

Boca y River disputan este domingo la final de la Copa Libertadores 2018 en el estadio Santiago Bernabéu La afición de Boca es una de las más reconocidas por sus famosos cánticos que han dado la vuelta al mundo Alrededor de 50.000 seguidores argentinos estarán presentes en el River - Boca de la final de la Copa Libertadores 2018

River Plate y Boca Juniors disputarán este domingo la final de la Copa Libertadores 2018 en el Santiago Bernabéu. Todo el mundo espera con ansia un partido que será el centro del planeta durante unas horas y que convertirá a Madrid en un hervidero de público durante el domingo y las horas previas a que comience a rodar el balón en el estadio del Real Madrid.

Y es que, alejados de la violencia, tanto la afición de River como de Boca pondrán colorido a la previa y al partido con sus innumerables cánticos que han dado la vuelta al mundo entero. En especial la de los aficionados del equipo Xeneize, que gracias a ‘La 12’ han patentado numerosos cánticos que sonarán durante todo el fin de semana en la capital de España. A continuación especificamos todos los cánticos de la afición de Boca Juniors.

Los cánticos de la afición de Boca en la final de la Copa Libertadores 2018

Dame alegría a mi corazón

Y dale alegría, alegría a mi corazón

Lo único que te pido, ganemos hoy

El campeonato local es mi obsesión

Tenés que dejar el alma y el corazón

Y vas a ver no somos como los putos de River Plate

Dale Dale Dale Boca

Dale, dale dale dale boca,

Dale dale dale dale bo

Dale, dale dale dale boca,

Dale dale dale dale bo

Dale, dale dale dale boca,

Dale dale dale dale bo

Dale, dale dale dale boca,

Dale dale dale dale bo

Dale, dale dale dale boca,

Dale dale dale dale bo

Dale, dale dale dale boca,

Dale dale dale dale bo

River Decime Que Se Siente

River decime que se siente

Haber jugado el nacional

Te juro que aunque pasen los años

Nunca nos vamos a olvidar

Que te fuiste a la B

Quemaste el monumental

Esa mancha no se borra nunca mas

Che gallina sos cagón

Le pegaste a un jugador

Que cobardes los borrachos del tablón

Boca Mi Bueno Amigo

Boca mi bueno amigo

Esta campaña volveremo a estar contigo

Te alentaremoo de corazón

Esta es la hinchada que te quiere ver campeón

No me importa lo que digan

Lo que digan lo dema

Yo te sigo a toda parte

Cada ves te quiero más!!!!

Por Eso Yo Te Quiero Dar

Yo solo quiero, quemar el gallinero

Que se mueran los cuervos y la guardia imperial

Vamos xeneizes con huevo vaya al frente

Te lo pide la gente, no para de alentar

Pasan los años, pasan los jugadores

La doce esta presente y no para de alentar

Por eso yo, te quiero dar, boca mi corazón

Yo te sigo a todas partes, gracias por salir campeón

Vos, vas a cobrar, river sos un cagón

Esos no son los borrachos, son los putos del tablón!

Hoy Te Vinimo a Ver

Boca juniors, hoy te vinimo a ver

Ponga huevo, hoy no podes perder

Te llevamos, dentro del corazón

Y la 12 quiere que salgas campeón…

Las Gallinas Son Así

Las gallinas son asi!

Son las amargas de la argentina!

Cuando no salen campeon!

Esas tribunas estan vacías

Yo soy de boca Sr

Cantemos todos con alegría

Aunque no salga campeón

El sentimiento no se termina!

Y dale bo! Y dale dale boca

Y dale bo! Y dale dale bo

Y dale bo! Y dale dale boca

Y dale booo y dale dale bo

Vamos Boca Vamos

Vamos, Boca, vamos

Ustedes pongan huevos que ganamos

Vamos Traer la copa a la Argentina

La copa que perdieron las gallinas, las gallinas