Todo lo que debes saber sobre la Copa Libertadores: cuánto pesa, su historia, qué equipos la tienen en propiedad…

El trofeo de la Copa Libertadores que dirimirán este domingo en el Santiago Bernabéu River Plate y Boca Juniors es, junto al de la Champions y el Mundial, uno de lo más emblématicos en el mundo. Desde hace 57 años, equipos de Sudamérica compiten por la Copa Libertadores como el premio al mejor equipo sudamericano de la temporada.

Historia de la Copa Libertadores

En 1959, el peruano Teófilo Salinas, miembro del comité ejecutivo de la Conmebol, encargó a Alberto de Gasperi, un inmigrante italiano que administraba la Joyería Camusso en la avenida Colonial de Lima, Perú, la elaboración del trofeo que se entregaría al campeón del torneo.

Esa primera versión de la Copa Libertadores se elaboró con piezas de plata esterlina. La figura principal es redonda en representación de un balón que tiene un listón con la leyenda “Copa Libertadores”. En la parte superior aparece una figura de bronce de un futbolista que patea de derecha.

La base de cedro tenía espacio para colocar 18 placas, cada una para el campeón del torneo.

A lo largo de la historia de la Copa Libertadores han existido tres versiones del trofeo, ya que los dos anteriores se entregaron a dos clubes que se coronaron como campeones tres veces consecutivas.

En 2004 el trofeo se rompió durante la celebración del título de Once Caldas. “Después de que nos entregaron las medallas vino la celebración en grande, agarré la copa, la besé y empecé a saltar con ella. Pensé que era compacta, pero el muñeco de encima estaba sostenido apenas por un cablecito y las orejas estaban como pegadas con pegamento. De repente, el muñeco se salió por un lado, la tapa de arriba del balón se abrió y una oreja se cayó. Cuando me di cuenta pasé la copa y seguí celebrando. La verdad es que no me importó, en la emoción del momento a uno lo que menos le importa es si la copa se rompe o no, uno puede seguir celebrando con solo media copa, como hicimos nosotros”, relató Herly Alcázar, jugador del club campeón.

Las partes que se cayeron fueron recogidas por un aficionado que se encontraba en la cancha y las entregó a los directivos del Once Caldas quienes le dieron una recompensa cuyo monto no fue revelado.

El trofeo fue reparado por la empresa Alzaimagen de Chile. La versión actual tiene las asas son más grandes y el jugador que aparece patea de zurda. Su última modificación se hizo en 2009 para ordenar la placas y darles una nueva imagen.

Características del trofeo de la Copa Libertadores

Peso: 10.25 kilos

Altura:98 centímetros (63 son de plata 925 y 35 de madera de cedro)

¿Por que las placas?

En la base del trofeo se observan unas placas. Cada una de ellas está dedicada a los equipos que han ganado el torneo. Las placas muestran el año, el nombre del club y país de los ganadores. Desde la edición de 2009 a la izquierda del escudo del club campeón se incluye la ciudad y el país de origen.

El trofeo original tenía lugar para 18 placas de campeones. En el torneo de 1977 se llenó la base por lo que se tuvo que agregar espacio para una línea más y se reubicaron las anteriores. En 1983 agregó una columna más. En 1994 se volvió a llenar y en 2004 se modificó la base.

La última modificación hizo en el 2009. Se retiraron las placas, se ajustaron todas del mismo tamaño con el nombre y el escudo de cada club. En la actualidad, en la final se coloca la placa antes de entregar el trofeo al campeón. Así son las placas nuevas, que se pondrán tras conocerse al ganador de este año:

¿Qué equipos tienen la Copa Libertadores en propiedad?

La Conmebol estableció que un equipo puede quedarse con el trofeo en propiedad si gana tres torneos consecutivos. Al resto se le otorga una réplica oficial para que tenga en sus vitrinas.

Bajo este criterio sólo existen dos clubes que tienen en propiedad la Copa: Estudiantes de La Plata (1968, 1969 y 1970) e Independiente (1972, 1973 y 1974).

De hecho, El Rey de Copas es el único equipo en haber levantado los tres trofeos que han existido a lo largo de la historia del certamen (el primero en 1964 y1965; el segundo en 1972, 1973 y 1974; el actual en 1975 y 1984).