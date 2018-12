Guardiola no sabe perder y le hace un feo a un empleado del Chelsea

Pep Guardiola demostró no saber perder tras la finalización del Chelsea 2-0 Manchester City. El técnico español del conjunto citizen mostró su enfado con un miembro del cuerpo técnico de los londinenses, soltándole la mano aireadamente cuando se despedían.

Llegó la primera derrota del Manchester City en la Premier League, perdiendo así el liderato en detrimento del Liverpool. Los goles de Kante y David Luiz permitían al Chelsea imponerse en Stamford Bridge al equipo de un Pep Guardiola que no acabó nada contento por el partido.

Tal fue su cabreo, que tras el pitido final, Guardiola protagonizó un gesto feo en el protocolario saludo entre ambos equipos. El entrenador del Manchester City saludaba a los miembros del cuerpo técnico de Sarri cuando al estrechar la mano a uno de sus componentes, Pep puso mala cara y soltó su mano de mala manera y con aspavientos.

Salty much?😂 imagine if it was Mourinho or Klopp the media would go mad. Be a professional Pep pic.twitter.com/xn28b7GjGS #CHEMCI

— Irvin (@LfcOkk) December 8, 2018