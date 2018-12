El hincha de River que atacó el autobús de Boca pide perdón: “Me arrepiento, fue un impulso que no controlé”

Matías Firpo asegura que estaba tomando algo y se le ocurrió lanzar una botella contra el autobús de Boca en el River-Boca River y Boca juegan este domingo la final de la Copa Libertadores 2018 en el estadio Santiago Bernabéu

El hincha de River Plate que atacó el autobús de Boca Juniors, Matias Firpo, ha admitido su error al tirar la piedra contra el autobús del conjunto xeneize que generó todos los incidentes. Unos incidentes que han provocado que la vuelta de la Copa Libertadores no se dispute en El Monumental y se juegue este domingo en el Santiago Bernabéu.

Firpo fue puesto en libertad a la espera de ser sometido a un juicio abreviado, en el que podría ser condenado a dos años y cuatro meses de prisión aunque la pena es excarcelable. A su salida habló para el canal TN donde explicó lo sucedido y aseguró que no forma parta de ninguna barra brava: “No soy barra. Estaba tomando algo y se me ocurrió tirar la botella. Estoy arrepentido”.

“Voy a la cancha con amigos y familia. Fue un momento en el que no supe controlar un impulso, del cual me arrepiento porque sé que estuve mal y me duele pasar por esto. Fueron fallos de todos, del operativo y de todo ser humano que se equivoca como yo e duele”, añadió Firpo. Por ahora el seguidor del cuadro millonario ha conseguido quedar libre tras llegar a un acuerdo con la jueza de la causa, a falta de que se celebre el juicio.

Esta acción le ha costado su expulsión como socio de River, además de no poder ver en directo la final de su equipo frente al eterno rival, Boca Juniors, en la Libertadores. El hincha añadió que no se esperaban que el bus del cuadro xeneize pasara por esa zona: “Siempre entro por Quinteros y la Policía había cortado la calle. Se estaba juntando mucha gente ahí, porque no dejaban pasar a nadie. Nunca pensamos que iban a hacer doblar al micro por ahí y cuando llegó fue todo un desastre“.