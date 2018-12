El abogado del líder de la barra brava de Boca le recomienda no viajar a Madrid

Rafael di Zeo podría no viajar a Madrid para ver el River Boca por miedo a que lo deporten

El líder de la barra brava de Boca Juniors, Rafael di Zeo, había sido autorizado por la policía argentina para viajar a Madrid y presenciar en directo el encuentro de vuelta de la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors. Sin embargo, tras la deportación de otro de los capos de La 12, Maxi Mazzaro, el abogado de Di Zeo le ha recomendado que no viaje a la capital de España porque le podría suceder lo mismo.

“En principio no hay impedimento para que viaje. Le avisé que tal como le ocurrió a Maxi (Mazzaro) también lo pueden deportar a él. Ahora la decisión es suya, aunque yo le diría que no lo haga”, comentó José Monteleone en TN y en TyC, sobre la prohibición que existe para que su cliente pueda entrar en España para presenciar el choque entre River y Boca en el Bernabéu.

Lo cierto es que Di Zeo no podía entrar al estadio puesto que formaba parte del lista que le ha sido facilitado a la Policía Nacional donde se muestran los nombres de los hinchas que no pueden acceder al estadio por sus antecedentes violentos y delictivos. Pese a tener la autorización para poder salir del país al no existir riesgo de fuga, el capo de La 12, Barra brava de Boca Juniors, podría ser extraditado a su llegada al aeropuerto de Adolfo Suárez-Madrid Barajas.

De ahí que su abogado le hay aconsejado no viajar, ya que de de hacerlo es posible que tuviese que volver a coger el vuelo de vuelta nada más bajar del avión. Desde el ministerio de Seguridad de Argentina llevan tiempo persiguiéndole, aunque le habían permitido ir a Madrid. De momento no es más que un consejo de su abogado, se desconoce la decisión que ha tomado el capo. Aunque todo apunta a que la Policía Nacional, gracias a su buen trabajo, no tendrá que preocuparse por la presencia del líder de la barra brava de Boca.